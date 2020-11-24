"التنمية المحلية": معمرة تبلغ 111 عاما أدلت بصوتها في إحدى لجان أدفو

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، ردا على إمكانية مد عمل اللجان في جولة الإعادة للمرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب، إن الموعد الطبيعي لغلق اللجان هو التاسعة مساء، وإذا كان أحد موجود داخل اللجنة أو المقر، ستستمر في العمل حتى ينتهي كل الموجودين من التصويت.

وأضاف "قاسم"، في مداخلة هاتفية مع قناة "TeN" الفضائية، الثلاثاء، أن اللواء محمود شعراوي اطمأن اليوم على فتح اللجان في محافظات جولة الإعادة، مشددًا على أن العملية الانتخابية تتم دون معوقات، ويتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، وإعادة للتطهير والتعقيم في فترة الراحة.

ولفت المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن المشهد الإنساني تصدر الموقف أمس الاثنين، أما اليوم، فتم كسر الرقم الذي سُجل سابقا لأحد المعمرين، عندما ذهب للتصويت، وكان عمره 104 سنة، والذي كان وقتها في محافظة مطروح.

وأوضح، أن الحاجة فاطمة عيسى، معمرة تبلغ من العمر 111 سنة، ذهبت اليوم للتصويت، في مركز إدفو، وبعدها ذهبت الحاجة بدور حسن، في المركز ذاته، وعمرها 105 سنوات، وفي الفيوم هناك سيدتان إحداهما 97 سنة، وأخرى عمرها 99 سنة، ذهبتا للتصويت في الانتخابات.

وشدد على أن هذا يدل على الريادة للمرأة المصرية، مؤكدا أنه لا يوجد أي شكاوى، وكلها أمور إيجابية، وهناك تواصل دائم مع المحافظات، وإعادة تمركز سيارات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات التي تشهد سقوط أمطار.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و779 ألفاً و851 ناخباً سيدلون بأصواتهم في انتخابات جولة الاعادة لمجلس النواب في 4 لجنة عامة متمثلة في 497 مركز انتخابي يضم 914 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة وذلك تحت اشراف قضائى كامل.