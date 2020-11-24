استبدال رئيس لجنة فرعية بالبحيرة لوفاة والده

استبدل رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالبحيرة، رئيس لجنة فرعية بمركز كوم حمادة، بعدما وصله نبأ وفاة والده، دون توقف عملية التصويت داخل اللجنة، حيث جرى استبدال المستشار أسامة فودة رئيس اللجنة الفرعية رقم 41، ومقرها قرية كفر زيادة التابعة لمركز كوم حمادة، بالمستشار صبري عرابي نظرا لوفاة والده.

كانت اللجان الانتخابية بالقرى البحراوية، شهدت إقبالا حاشدًا مع الساعات الأخيرة من اليوم الثانى لجولة الإعادة، وازدادت أعداد الناخبين أمام اللجان حتى وصلت إلى حد الطوابير، خاصة في لجان السيدات بالقرى.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية أمام الناخبين في المواعيد المحددة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة، ووصول المستشارين وأعضاء اللجان، إيذانا ببدء فعاليات اليوم الثاني من جولة إعادة انتخابات مجلس النواب 2020.

جاء ذلك أثناء ترأسه غرفة العمليات الرئيسية، من داخل مجمع دمنهور الثقافي، المنوط بها متابعة عملية سير الانتخابات البرلمانية بدوائر محافظة البحيرة الـ9، والتدخل حال وجود أي مشكلة تواجه الناخبين أو القائمين على العملية الانتخابية.

ولفت المحافظ إلى توافد عشرات من المواطنين على لجان الانتخابات، قبل دقائق من فتح اللجان، للإدلاء بأصواتهم، على عكس ما شهده اليوم الأول للانتخابات، أمس.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن هناك ربط بين مركز العمليات الرئيسي بمجمع دمنهور الثقافي برئاسته، وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز، مع تواجد عناصر من الشرطة والقوات المسلحة وجميع الجهات المعنية لتسهيل العمل، والتجاوب في أي موقف.