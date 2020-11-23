مستشار الرئيس: مصر اتفقت مع "جابي" على منحها اللقاح المناسب لكورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون القطاع الصحي، إنّ مصر تعاقدت مع المنظمة العالمية للقاحات جابي، بشأن منحها اللقاحات التي يتم الموافقة عليها وإجازتها الفترة المقبلة بالنسبة المحددة لها.

وأضاف "تاج الدين"، لـ"الوطن"، أنّ اللقاحات ستكون بأسعار بسيطة ومناسبة للشعب المصري، نظراً لكونها مدعومة من الجهات الدولية، مشيراً إلى أنّ أي لقاح مناسب بمصر.

وتابع أنّه جرى الاتفاق مع كوفيدز، المسئولة عن إجازة اللقاحات، على منحها اللقاح المناسب لمصر وفقاً لاتفاقية معينة وبأسعار أفضل، لأنها مدعومة، مشيراً إلى أنّ اللقاح الإيجابي المناسب سيتوقف على النتائج الإكلينيكية المؤكدة للقاح، ومدى الأمان له، وهما الفيصل في اختيار اللقاح.

وتابع أنّ مصر تعاقدت مع منظمة جابي للقاحات، وهي المؤسسة المشرفة على ترويج وأجهزة اللقاحات، ولدينا اتفاق معها أنّه حال إجازة أو الموافقة على أي لقاح، فسنحصل على نسبتنا.

وأوضح "تاج الدين"، أنّ اللقاح ليس الحل السحري للمرض، لكنه يسهم في العلاج والوقاية، مؤكداً أنّ الوقاية الـ100%، تتمثل في تطبيق إجراءات احترازية مشدّدة للمحافظة على أنفسنا من المرض، لافتاً إلى أنّ اشتراطات النجاح والموافقة على أي لقاح تتماشى مع جميع اللقاحات.

وأضاف عوض تاج الدين، أنّ اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين عام صندوق تحيا مصر، يبذل جهداً كبيراً جداً، لدعم وإدارة هيئة الشراء الموحد.

جاء ذلك خلال لقاء كلمته بحفل مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والسفير الياباني لدى جمهورية مصر العربية، واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب.