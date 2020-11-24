حملة لتعقيم المصالح الحكومية بمدينة دهب بجنوب سيناء لمواجهة كورونا

نظمت الوحدة المحلية لمدينة دهب بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، حملة موسعة لتعقيم وتطهير المصالح الحكومية، بالتعاون مع الإدارة الزراعية، والإدارة الصحية، لمجابهة الموجة الثانية المتوقعة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وقال اللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة دهب، إن الحملة شملت المصالح الحكومية والأحياء السكنية، والأسواق الحيوية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، إضافة إلى التشديد على ارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأكد رئيس مدينة دهب أن إجراءات التطهير والتعقيم تعد ضرورة لمواجهة المرحلة الثانية لانتشار الفيروس.

وأشار إلى أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة يوميًا بكافة أحياء المدينة، والمديريات الخدمية، والمنشآت الحكومية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.