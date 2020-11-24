إصابة شخص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

أصيب شخص بطلق ناري، اليوم، فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالجزيرة البحرية بقرية تل عامر التابعة لمركز البداري فى محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري بوصول بلاغًا لغرفة عمليات النجدة بنشوب مشاجرة بالأعيرة النارية بين عائلتين بالجزيرة البحرية بقرية تل عامر دائرة المركز ووقوع مصاب.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وتم السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النار وبالمعاينة والفحص تبين وقوع مشاجرة بين عائلتي" موسى و يوسف" لخلافات مالية بينهما أسفرت عن إصابة "صلاح عبدالرحمن أبوزيد يوسف" 57 عامًا وتم نقله لمستشفى أسيوط الجامعي، وتحرير المحضر اللازم وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق متصل، تمكن ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة ساحل سليم، خلال حملة أمنية مكبرة شنتها القوات، بالاشتراك مع قطاعي الأمن العام والمركزى، من استهداف أفراد عائلتين طرفي خصومة ثأرية، بدائرة مركز شرطة (ساحل سليم)، ما أسفر عن ضبط 7 قطع سلاح ناري، بحوزة عدد 6 متهمين، وجرى التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة.

من جهة أخرى، أصيبت سيدة وابنها وشخص أخر في حادث تصادم السيارة التي يستقلونها بعامود إنارة، بمدخل مدينة الفيوم، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى الفيوم العام بعد تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم بمكان الحادث.

وتبينّ من التحريات الأولية أنّ المصابين هم صفاء طه عبد الكريم (40 عامًا) ومقيمة في محافظة أسيوط ومصابة بكدمة شديدة بالضلوع، ونجلها حسام خالد محمد (12 عامًا) ومصاب باشتباه ارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم، ومحمد عبد النبي محمد (33 عامًا) ومقيم إمبابة في محافظة الجيزة ومصاب باشتباه ارتجاج، وانتقلت قوات المرور والحماية المدنية إلى مكان الحادث وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.