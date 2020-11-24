أستاذ فيروسات: تطعيم الشعب المصري بلقاح كورونا يستغرق عاما

قال الدكتور يحيى مكي، أستاذ علم الفيروسات بمسشتفى ليون في فرنسا، والخبير في منظمة الصحة العالمية، إن تلقيح الشعب المصري ضد فيروس كورونا قد يستغرق عاما، حيث سيتم البدء بكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف "مكي"، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب" مع برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، وتقدمه الإعلامية رشا مجدي، أنه لحماية الشعب المصري من الموجة الثالثة أو الرابعة، يجب تطعيم 70% من السكان، لكي نحمي الوطن، ثم يتم تلقيح كل مولود، حتى نصل لنسبة مناعة بين الشعب تصل إلى 90%.

وتابع أستاذ علم الفيروسات بمستشفى ليون في فرنسا، أن التسابق العلمي في تطوير اللقاحات هو حقيقي، ونسبة فاعلية لقاح "موديرنا" تصل إلى 95%، ولقاحي فايزر والروسي تصل نسبة فاعليتهما إلى 92%، وهذه معطيات علمية.

ولفت إلى أنه حتى الآن لم يحصل على الرخصة لأنه ما زالت اللقاحات في طور الدراسة في كل المراحل.

وأوضح أن معظم الشركات قالت إن جرعة واحدة لا تكفي لتكوين الأجسام المضادة، وبالتالي يجب الحصول على جرعتين من اللقاح، لكي تستطيع الخلايا اللمفاوية إنتاج أكبر عدد من الأجسام المضادة في الدم، داعيا الله أن تظل الأجسام المضادة في أجسام من يحصلون على اللقاح لفترة أكثر من عام.

هذا وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101981 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 354 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 113381 حالة من ضمنهم 101981 حالة تم شفاؤها، و6560 حالة وفاة.