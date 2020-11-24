بدء أعمال الفرز في 1083 لجنة انتخابية في الإسكندرية

بدأت اللجان الانتخابية بالإسكندرية، البالغ عددها 1083 لجنة فرعية، أعمال الفرز بعد انتهاء عملية التصويت في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب لليوم الثاني.

وتتوزع اللجان الفرعية بـ 331 مقرا انتخابيا على مستوى دوائر الإعادة بالإسكندرية، لاستقبال من لهم حق التصويت في الانتخابات وعددهم 3 ملايين و813 ألفا و072 ناخبا.

ويتنافس 26 مرشحًا في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية على 13 مقعدا فرديا بـ 5 دوائر بالنظام الفردي، هي "الدخيلة، المنتزه، سيدي جابر، محرم بك، الرمل".

وشهدت مقار ولجان الانتخابات بمختلف دوائر الإسكندرية تعزيزات أمنية، إلى جانب إجراءات وقائية واحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 14".

وخصصت محافظة الإسكندرية أماكن لاستراحة كبار السن وذوي القدرات الخاصة، فضلا عن كراسي متحركة ومظلات للوقاية من الشمس والأمطار أمام المقار واللجان الانتخابية.

وأكدت غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة من اليوم، أنه لم يتم رصد أي أحداث غير طبيعية أو مؤثرة، وأن العملية الانتخابية تسير بانتظام على مستوى اللجان والمقار الانتخابية.