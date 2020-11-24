بدء الفرز بلجان بني سويف عقب انتهاء عملية التصويت

بدأت منذ قليل، عملية الفرز، داخل اللجان الانتخابية، بالدوائر الانتخابية الأربع في محافظة بني سويف، عقب انتهاء عملية التصويت.

ويتنافس 16 مرشحا على المقاعد الفردية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ببني سويف، في 4 دوائر، على 8 مقاعد تم تخصيصها للمحافظة بالنظام الفردي، في الانتخابات والتي أجريت على مدار يومي أمس الإثنين واليوم الثلاثاء.

ويبلغ العدد الإجمالي للناخبين مليون و883 ألف و354 ناخباً وناخبة ممن لهم حق التصويت في 481 مركز بإجمالي 692 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

في الدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة بني سويف وتضم مركز وبندر بني سويف وبني سويف الجديدة، ومُخصص لها مقعدين يتنافس عليهما 4 مرشحين وهم : محمد سيد كامل وشهرته رمضان ابو حسان مرشح حزب مستقبل وطن، ومحمد رجب عبد العظيم، مرشح مستقل، و ثروت يوسف الداعوري مرشح مستقل، وعبد الرحمن برعي مرشح حزب حماة الوطن.

وفي الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة ناصر وتضم مركزي ناصر والواسطى والمخصص لها مقعدين اثنين يتنافس عليهما 4 مرشحين وهم: محمد سيد جنيدي مرشح حزب الشعب الجمهوري، وعصام خلاف مرشح حزب مستقبل وطن، وعبد الحكيم مسعود مرشح حزب النور، وعماد اليماني مرشح مستقل.

وفي الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة إهناسيا وتضم مركز اهناسيا ومخصص لها مقعد وحيد يتنافس عليهما مرشحان اثنان هما سيد محمد سيد مرشح حزب مستقبل وطن، وسامي توفيق مرشح مستقل.

وفي الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة ببا وتضم مراكز ببا وسمسطا والفشن والمخصص لها 3 مقاعد يتنافس عليهم 6 مرشحين وهم: حسام العمدة مرشح حزب مستقبل وطن، وطه أبو الناظر مرشح حزب مستقبل وطن، وأحمد علي عباس مرشح حزب الشعب الجمهوري، ومحمود أبو زيد مرشح مستقل، وطارق مجاور مرشح مستقل وحسين أبو مسلم مرشح مستقل.