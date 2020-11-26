الثقافة اليوم.. احتفاء بالعلاقات مع إندونسيا وندوة عن التراث الفرعوني

تنظم قطاعات وزارة الثقافة اليوم الخميس، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، وتستمر فعاليات معرض الأوبرا للكتاب والذي تنظمه هيئة الكتاب، بالتعاون مع قطاعات وزارة الثقافة واتحاد الناشرين، في الفترة من 19 إلى 28 نوفمبر الجاري،

وبحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، ينظم المجلس الأعلى للثقافة، وبالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، الأمسية السادسة من سلسلة أمسيات مبادرة "علاقات ثقافية " والتى يتم خلالها الاحتفاء بالعلاقات المصرية الأندونسية، وذلك في تمام السادسة والنصف من مساء بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

تتضمن الأمسية كلمة وزيرة الثقافة المصرية، وكلمة السيد محمد آجي سوريا القائم بالأعمال في سفارة إندونيسيا بالقاهرة، وكلمة ممثل ووزارة الخارجية المصرية، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من أعلام الثقافة المصرية والمتخصصين في التعاون الثقافي المصري الأندونيسي من بينهم: الدكتور شريف الجيار أستاذ النقد الأدبي بجامعة بني سويف، والشاعر عصام خليفة ويدير الأمسية الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس.

كما تتضمن الأمسية عرض فيلم تسجيلي قصير حول دولة أندونسيا.

كما تبث الأمسية "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب على على يوتيوب

كما ينظم المجلس الأعلى للثقافة؛ بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ ندوة "زيارة للتراث الفرعوني من خلال تكنولوجيا المعلومات"، والتي تنظمها لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري بالمجلس ومقررها الدكتور محمود أبو النصر، وذلك في تمام الحادية عشرة صباحا، وتقام الندوة بمسرح السلام بجوار أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقصر العيني.

ويشارك بها كل من: الدكتور ممدوح عابدين أستاذ الجيولوجيا والإستشعار عن بعد بالهيئة القومية للإستشعار عن بعد وعلوم الفضاء؛ والدكتورة علا العجيزي أستاذ اللغة القديمة بكلية الآثار والعميد الأسبق لكلية الآثار جامعة القاهرة، والدكتور فتحي صالح أستاذ الحاسبات بكلية الهندسة جامعة القاهرة وسفير مصر الأسبق باليونسكو وعضو مجلس الثقافة والمعرفة؛ و يدير الندوة الدكتور شريف قنديل مقرر مجلس الثقافة والمعرفة بأكاديمية البحث العلمي، والدكتورة فينيس كامل جودة وزير البحث العلمي الأسبق، كما تبث الندوة "أونلاين" عبر تطبيق زووم.

وتقيم مكتبة القاهرة الكبرى، ندوة بعنوان "التنمية المستدامة لمدينة القاهرة" فى السادسة من مساء بمقر المكتبة بالزمالك .

يتحدث فيها مروة الشريف باحثة في التراث والتاريخ، الدكتور شريف البنداري أستاذ بجامعة طنطا، الدكتورة نورا عبدالعظيم باحث في التراث والتاريخ، والدكتورة جيهان حسن مدير عام فرع ثقافة القاهرة، ويدير الندوة ياسر عثمان مدير عام المكتبة .وفى إطار الاحتفال باليوم العالمى للفن الإسلامى ومبادرة "تراثنا هويتنا فلنحمه معا "يعقد الجهاز القومى للتنسيق الحضارى برئاسة المهندس محمد أبو سعدة بالتعاون مع اتحاد الآثريين العرب ندوة بعنوان" تجليات الفن الإسلامى"، وذلك فى تمام السابعة مساء عبر أونلاين.

ويحاضر بالندوة كل من الدكتور أحمد عبدالرازق مصطفى أستاذ متفرغ بقسم الآثار كلية الآداب جامعة عين شمس، والدكتور محمد الحلاوى أستاذ الآثار والعمارة الإسلامية جامعة القاهرة ورئيس اتحاد الآثريين العرب، والدكتور احمد محمد دقماق أستاذ مشارك بكلية الآداب جامعة الطائف، ويدير الندوة الإعلامى جمال الشاعر.