انتهاء التصويت في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب وبدء عمليات الفرز

أغلقت اللجان الانتخابية أبوابها رسميا، في آخر أيام جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وبدأت في عمليات فرز الأصوات.

وشهد اليوم الأخير من انتخابات جولة إعادة المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب، اليوم، إقبالا كبيرا من الناخبين رغم برودة الجو وسوء الأحوال الجوية في بعض المحافظات والإجراءات الاحترازية والتخوف من الموجة الثانية لفيروس كورونا، وواجه الناخبون في القرى برودة الجو بارتداء "التلفيحة"، للوقاية من البرد، خصوصا خلال الساعات الأخيرة بالقرى والعزب والنجوع، فى المنيا.

وشهد اليوم الثانى من عملية الاقتراع فى جولة الإعادة بثلاث دوائر انتخابية بمحافظة الفيوم، إطلاق مجهولين النار على نائب ومرشح فى الدائرة الثالثة ومقرها مركز طامية، وهو النائب أحمد الفرجانى، مما أسفر عن إصابته ونجل شقيقه وتم نقلهما إلى أحد المستشفيات الخاصة.

تلقى اللواء رمزى البسيونى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد خالد حسن مأمور مركز طامية يفيد بوقوع حادث إطلاق نار على أحمد مصطفى عبدالواحد، وشهرته أحمد الفرجانى، عضو مجلس النواب والمرشح الذى ينافس فى جولة الإعادة بالدائرة الثالثة ومقرها مركزا طامية وسنورس، خلال عودته إلى منزله وإصابته ونجل شقيقه، وتم نقلهما إلى مستشفى خاص.

وتبين من التحريات الأولية التى أجراها الرائد محمد مفتاح رئيس مباحث شرطة طامية، قيام ملثمين بإطلاق النيران على النائب أمام منزله بسراى كوم أوشيم بعد عودته من متابعة عملية التصويت، وإصابة نجل شقيق النائب الذى كان برفقته.

وأُصيب النائب بحالة إغماء نتيجة اصطدام السيارة الخاصة به فى شجرة ضخمة خلال محاولة هروبه من مُطلقى النيران، وتم نقله ونجل شقيقه إلى أحد مستشفيات الفيوم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وتعرضت سيارة ملاكى خاصة بمصطفى البنا، مرشح مجلس النواب بالدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم، للاحتراق إثر اندلاع النيران بها.

وفى محافظة المنيا، تفقد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم، عدداً من مقار اللجان الانتخابية، فى اليوم الثانى لانتخابات الإعادة لمجلس النواب، لمتابعة سير العملية الانتخابية والاطمئنان على انتظام التصويت.

وشهد اليوم الثانى من جولة الإعادة فى محافظة قنا، إقبالاً كبيراً، خاصة فى لجان مسقط رأس المرشحين، واحتشد المئات من الناخبين أمام اللجان منذ الساعات الأولى من انطلاق الانتخابات، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة فى اللجان ومحيطها.

وفى قوص، تطوع عدد من الأطفال أمام لجنة معهد السديس الأزهرى بحجازة، لمساعدة المواطنين لمعرفة لجانهم الانتخابية، باستخدام هواتفهم المحمولة المتصلة بشبكة الإنترنت.

وفى البحيرة، استوقفت سيدة مُسنة اللواء هشام آمنة، المحافظ، بعدما تصادف وجودها أثناء مروره بإحدى لجان مدينة دمنهور، وأخبرته بأنها نزلت للجان التصويت من أجل مصر، وليس من أجل مرشح معين، ودعت لمصر وشعبها وخصّصت دعاء لمحافظة البحيرة وأهلها، وطلبت منه عدم الالتفات لكلام المشككين فى قدرات الدولة، قائلة: «مصر كبيرة بناسها وأهلها ومحدش يقدر عليها، لأن ربنا حاميها».

وشهدت لجان دوائر مدن البحيرة، إقبالاً ملحوظاً فى اليوم الثانى لانتخابات جولة الإعادة، فى الوقت الذى شهدت فيه لجان القرى وجوداً كثيفاً للناخبين، بعدما أعلن كبار العائلات خروجهم فى تجمعات مع أسرهم، للمشاركة فى الاستحقاق الدستورى، وتقديم الدعم لمرشحيهم.

من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، انتظام العملية الانتخابية وعدم حدوث أى عقبات، وقام بجولة بمركز ومدينة دمنهور لمتابعة سير العملية الانتخابية وتهيئة المناخ الملائم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وتفقد لجان مركز إعداد القادة، وكذا لجان مدارس «عمر كامل الوكيل الثانوية بنات، ودمنهور الثانوية العسكرية، ومحمد خميس المتميزة الرسمية لغات، والسيدة زينب الابتدائية ومعاذ بن جبل الثانوية بنات».

وقال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إنّ جولة الإعادة فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى قنا، تجرى بين 18 مرشحاً، 4 مرشحين بالدائرة الأولى لمركز قنا، و4 مرشحين بالدائرة الثانية لمراكز قوص وقفط ونقادة، و6 مرشحين بالدائرة الثالثة لمراكز نجع حمادى ودشنا والوقف، و4 مرشحين بالدائرة الرابعة لمركزى أبوتشت وفرشوط.

وقال المستشار محمد المشد، رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالإسكندرية، اليوم، إنه تم اعتذار قاضٍ بسبب وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وقاضية بسبب إصابتها بوعكة صحية مفاجئة، فى اليوم الثانى لجولة الإعادة.

وأضاف «المشد» لـ«الوطن»، أنه تم استبدال القاضيين على الفور بآخرين من الاحتياطى البالغ عددهم 50 قاضياً، موضحاً أنه سيجرى البدء فى فرز الأصوات باللجان الفرعية عقب انتهاء عملية التصويت وإعلان النتائج باللجان الخمس العامة.

وأكد أن عملية التصويت تسير بشكل طبيعى ودون أى معوقات، وغرفة العمليات لم تتلقّ أى شكاوى أو ملاحظات من القضاة المشرفين على الانتخابات أو الناخبين بجميع اللجان على مستوى المحافظة.