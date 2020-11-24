بدء فرز أصوات الناخبين فى جولة إعادة النواب بأسوان

بدأت اللجان الفرعية بمحافظة أسوان، أعمال فرز الأصوات، منذ قليل، عقب انتهاء التصويت فى التاسعة من مساء اليوم، لحصر الأصوات التى أدلى بها الناخبون فى كل لجنة فرعية وما حصل عليه كل مرشح ثم إرساله إلى اللجان العامة التي تقوم بمراجعته وتجميع الحصر العددي للدائرة الانتخابية الواحدة وتسليمه بمقر التجميع بقاعة عروس النيل بمدينة أسوان .

وتضم محافظة أسوان 4 دوائر، هي "أسوان وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو"، حيث يتنافس المرشحون الـ10 على 5 مقاعد فردية، وهم مقسمون وفقًا لانتماءاتهم الحزبية بواقع 4 مرشحين لحزب مستقبل وطن، ومرشح لحزب الشعب الجمهوري، وواحد لحماة وطن، وواحد عن التجمع، إضافة إلى 3 مستقلين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أسماء المرشحين الذين سيخوضون جولة الإعادة في أسوان، ففي الدائرة الأولى ومقرها أسوان ودراو يخوض الإعادة بحسب الترتيب المهندس جلال أبو الحسن، مرشح حزب مستقبل وطن، والنائب السابق جابر أبو خليل، مرشح حزب مستقبل وطن، واللواء جودت عبد الجبار، مرشح حزب الشعب الجمهوري، و اللواء أحمد محمد صالح، مرشح حزب حماة الوطن.وفي الدائرة الثانية بكوم أمبو، تقررت الإعادة بين خالد رضوان، مرشح حزب مستقبل وطن، ونادر صلاح العمدة، مستقل، بينما في الدائرة الثالثة بنصر النوبة، يخوض الإعادة كل من أيمن فؤاد، مستقل، والنائب بالمجلس المنقضي ياسين عبد الصبور، مستقل.