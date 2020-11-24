خبير: كلمة السيسي اليوم لطمأنة الشعب والتشديد على الإجراءات الاحترزية

علق صبحي عسيلة، خبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، داخل مجلس الوزراء للمصريين، قائلا: إن الرئيس دائمًا يستشعر أنه لديه قدرة على التواصل مع الشعب المصري، ودائما يخرج في اللحظات المهمة من أجل توجيه رسائل للشعب المصري، خاصة في ظل زيادة إصابات كورونا مؤخرًا.

وأضاف "عسيلة" من خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن كلمة السيسي هدفها طمأنة المواطنين، مشيدًا بكلمة الرئيس بشأن أن اللقاح الحقيقي للمصريين في الفترة المقبلة هو الوعي، لأن الشعب المصري، يحتاج العمل على مواصلة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حتى يتم توفير اللقاح في منتصف العام المقبل.

وتابع أن الرئيس، وجه بضرورة الاهتمام بالإجراءات الاحترازية، خاصة أن وباء كورونا مازال موجودًا في مصر، والنسب تزيد في مصر، ولكن بنسب صغيرة جدًا، والحكومة لديها تقديرات بكل الإصابات.

وأردف أن المصريين أصبحوا يتعاملون مع فيروس كورونا بأمر طبيعي، ولكن هذا أمر يجب الحذر منه، لأن الاستهانة بالأمر قد يؤدي إلى آثار وخيمة، وتعود مصر من جديد لسماع آنين المستشفيات، مؤكدًا أن كلمة الرئيس السيسي اليوم من أجل العمل على الابتعاد عن السيناريوهات التي حدثت خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا.

السيسي: وعي المصريين هو اللقاح الحقيقي في التعامل مع كورونا

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن اللقاح الحقيقي، هو وعي المصريين في التعامل مع الوباء، لافتًا إلى أنه اعتاد دائمًا أن يكون صادقا في كل كلمة يقولها للشعب، حيث إنه يرى أن العلماء يعملون في هذا الأمر، واجتهدوا بأقصى ما يمكن، للوصول إلى لقاح مناسب يتم طرحه، مشيرا إلى توصلهم إلى لقاح، لكن بالمعايير العلمية والمقاييس التي استخدموها في القياس، يعتبروا ما توصلوا إليه، أمر يمكن استخدامه بشكل طارئ.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمة مسجلة له برفقة الوزراء: "هنجيب اللقاح طبعا، عشان يهمنا صحة المصريين، وأنتم بحرصكم ووعيكم، تقدروا تتعاملوا، وحجم الإصابة في أضيق الحدود، بلاش نقعد في الأماكن المغلقة كثيرًا، ودي الدروس اللي طلعت في التعامل مع هذه الجائحة، والابتعاد عن التقارب، ونلتزم التباعد الاجتماعي، ونلتزم بالكمامة، ولا نعتبره وسيلة مزعجة".

وتابع: "شركات المقاولات التي تعمل، يجب الاستمرار على ما نحن فيه، والأمر إن كان يحتاج لطرح كميات أكبر من الكمامات على التموين، حتى في المدارس والجامعات والكليات، وكل ما يتعامل بتزاحم، يجب العمل في ده طبعا".