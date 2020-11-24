تقدم نصر ورضوان في لجنة رقم 16 بقرية المجابرة بسوهاج

أظهرت نتائج فرز اللجنة رقم 16 ومقرها الوحدة المحلية بقرية المجابرة دائرة مركز جرجا بسوهاج، حصول ياسر نصر علي 181 صوتا، وخليفة رضوان، 161 صوتا، وعبد المنعم أبو الفتوح، 94 صوتا، ، وإسماعيل الطهطاوي 110 صوتا.

يذكر أن عدد الناخبين في اللجنة يبلغ 3464 ناخب وناخبة، حضر منهم، 286 ناخب، وعدد الأصوات الباطلة، 13 صوتا، وتضم دائرة جرجا مركزي جرجا والعسيرات، مخصص لها مقعدين في النظام الفردي.

يذكر أن اللجان الانتخابية البالغ عددها 1081 لجنة فرعية بـ 8 دوائر انتخابية في 866 مركز انتخابي اغلقت أبوابها امام الناخبين في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج ضمن المرحلة الاولي لعمليات الانتخاب والتي تشمل 14 محافظة، وبدأت عملية فرز الأصوات في اللجان الفرعية.

وشهدت الساعات الأخيرة في اليوم الثاني اقبالا كثيفا من الناخبين علي لجان الانتخابات في اغلب المناطق وشهدت اللجان في القري كثافة تصويتيه مرتفعة بخلاف المدن، وكثف المرشحون وأنصارهم في الساعات الأخيرة من التصويت من جهودهم لحث الناخبين علي الخروج الي لجان الانتخابات والادلاء بصوتهم، وتم توفير وسائل مواصلات لنقل الناخبين من منازلهم الي لجان الانتخابات.