الديهي: السيسي يقول للمواطنين الحقيقة مجردة حتى لو كانت مؤلمة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حث الشعب المصري خلال اجتماعه مع الحكومة، على الوعي لمواجة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مؤكدًا أن السيسي بحث كيفية تجهيز المستشفيات وتوفير الأدوية اللازمة لمواجهة كورونا.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الرئيس وجه الشكر للحكومة والشعب، لتعاونهم في مواجهة الموجة الأولى للفيروس، مؤكدًا أن السيسي شكل لجنة لاختيار اللقاح المناسب لعلاج كورونا، "الرئيس يقول للناس الحقيقة مجردة حتي لو كانت مؤلمة".

من ناحية أخرى، أكد الإعلامي أن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع ريمون جريفولز وفيكتور جريفولز، رئيسي مجلس إدارة شركة "جريفولز" الإسبانية، لتجميع وتصنيع مشتقات بلازما الدم، له خصوصية شديدة لأنه يمس قطاع الصحة.

وأوضح أن الاجتماع تناول استعراض المخطط العام التنفيذي للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما في مصر، والذي سيتم بالشراكة مع شركة "جريفولز" الإسبانية ذات الخبرة العريقة في هذا المجال على المستوى العالمي، والمشروع يكلف مصر 7 مليارات جنيه، وأن ما يحدث يعد نظر ثاقبة للقائمين على القيادة المصرية مرتبطة بالأمن القومي.