مرشحا مستقبل وطن يتقدمان في لجنة 86 بأسوان

أظهرت المؤشرات الأولية حصول مرشحا مستقبل وطن بأسوان على أعلى الاصوات في لجنة 68 بمدرسة سنية طه بالدائرة الاولي بأسوان، حيث حصل "جلال أبو الحسن" مرشح مستقبل وطن على 311 صوتا يليه جابر أبو خليل 239 صوتا، بينما حصل جودت عبدالجبار مرشح الشعب الجمهوري على 227 صوتا، وأحمد محمد صالح مرشح حزب حماة وطن على 219 صوتا.

وتضم محافظة أسوان 4 دوائر، هي "أسوان وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو"، حيث يتنافس المرشحون الـ10 على 5 مقاعد فردية، وهم مقسمون وفقًا لانتماءاتهم الحزبية بواقع 4 مرشحين لحزب مستقبل وطن، ومرشح لحزب الشعب الجمهوري، وواحد لحماة وطن، وواحد عن التجمع، إضافة إلى 3 مستقلين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت أسماء المرشحين الذين سيخوضون جولة الإعادة في أسوان، ففي الدائرة الأولى ومقرها أسوان ودراو يخوض الإعادة بحسب الترتيب المهندس جلال أبو الحسن، مرشح حزب مستقبل وطن، والنائب السابق جابر أبو خليل، مرشح حزب مستقبل وطن، واللواء جودت عبد الجبار، مرشح حزب الشعب الجمهوري، و اللواء أحمد محمد صالح، مرشح حزب حماة الوطن.

وفي الدائرة الثانية بكوم أمبو، تقررت الإعادة بين خالد رضوان، مرشح حزب مستقبل وطن، ونادر صلاح العمدة، مستقل، بينما في الدائرة الثالثة بنصر النوبة، يخوض الإعادة كل من أيمن فؤاد، مستقل، والنائب بالمجلس المنقضي ياسين عبد الصبور، مستقل.

وفي الدائرة الرابعة إدفو، تُجرى الإعادة بين علي البدري الملاوي، مرشح حزب مستقبل وطن، والدكتور عبد الغفار الضيفي، مرشح حزب التجمع الوطني التقدمي.