"أبو صالح" 1314 صوتا و"الشوري" 980 في أول لجنتين بمطروح

بدأت أعمال فرز 165 لجنة انتخابية بجولة الإعادة بانتخابات النواب بمطروح، وانتهت عملية فرز الأصوات بلجنتي أبو بكر الصديق 1 و 2 بدائرة مطروح ، وكشفت المؤشرات الأولية عن حصول "ياسين أبو صالح" مرشح حزب مستقبل وطن ، على 1314 صوتا، ومنافسه جمال الشورى على 980 صوتا.

من جهة أخرى، تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، منذ قليل، عددا من اللجان العامة للوقوف علي مدى جاهزيتها لأعمال الفرز عقب إغلاق صناديق الإقتراع بكافة اللجان، وأوضح أنه يوجد عدد 5 لجان عامة موزعة علي مستوى المحافظة.

وتابع المحافظ إجراءات الأجهزة التنفيذية والجهات المشاركة بالعملية الإنتخابية لإتمام عملية فرز الأصوات، مقدما الشكر والتقدير إلي جميع الجهات المشاركة في تنظيم العملية الإنتخابية لجهودهم المبذولة في إخراج العملية الإنتخابية بهذا الشكل اللائق.

وأكد الشريف أن العملية الإنتخابية في جولة الإعادة مرت بسلامة ولم يتم رصد أية أحداث غير طبيعية من شأنها التأثير علي سير الإنتخابات. وأوضح أنه كان هناك متابعة لحظية من جميع القيادات التنفيذية بغرفة العمليات الرئيسية لسير العملية الإنتخابية علي مدار اليومين لرصد أي صعوبات وإزالتها فورا.