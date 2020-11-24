طوارئ في الإسكندرية بسبب النوة: تعطيل دراسة وتحذيرات من الخروج

شهدت مدينة الإسكندرية قبل قليل، تساقط الأمطار الغزيرة على بعض المناطق والشوارع بشكل متواصل، وذلك بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية حالة من عدم الاستقرار تضرب البلاد على مدار 3 أيام تستمر حتى يوم الجمعة المقبل على مستوى محافظات الجمهورية وخاصة المدن الساحلية والوجه البحري.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنّه بداية من الساعات الأولى ليوم الغد، تبدأ حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إذ تتساقط الأمطار فجرًا على الساحل الغربي بأكمله (الإسكندرية - مطروح - السلوم)، وتزداد حدة الأمطار خلال النهار مع شروق الشمس وارتفاع درجات الحرارة، تشمل الدلتا بأكملها والقاهرة ظهرًا، ومناطق من شمال الصعيد، لتتقدم تدريجيًا شرقًا فتشمل مدن القناة وسيناء والسواحل الشرقية تكون غزيرة ورعدية كما يصاحب السحب الرعدية تساقط لحبات البرد وهبات رياح قوية.

تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدًا

وتسببت حالة عدم الاستقرار في الإسكندرية إلى إعلان الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء بالمدارس "طلاب ومدرسين"، بسبب سوء الأحوال الجوية واضطراب الطقس، ويستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد بتوخي الحذر في أماكن تساقط الأمطار الغزيرة ونشاط الرياح، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة أثناء سقوط الأمطار، وبقدر الإمكان عدم التواجد في الأماكن المكشوفة أو المفتوحة أثناء حدوث البرق، وتجنب التواجد بجانب كابلات الكهرباء أو أعمدة الإنارة، وعدم الترجّل في أثناء سقوط الأمطار الغزيرة بقدر الإمكان.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على فضائية صدى البلد، إنّ النوة التي تشهدها مدينة الإسكندرية هذه المرة هي أقوى من النوّة السابقة، لذا حذر جموع المواطنين عدم النزول إلى الشوارع غدًا، وتم إصدار قرارًا بإجازة رسمية للمديريات التابعة للمحافظة والمدارس وذلك بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية.

الإسكندرية تستعد لموجة الطقس السئ

وتستعد المحافظة لمواجهة هذه الكميات الغزيرة من الأمطار بالاستعانة برؤساء الأحياء والقوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية والجهات الأمنية، وكذا التنسيق بين التضامن الاجتماعي وكافة الجهات لدعم المناطق المتضررة في الحال.

وكانت المدينة الساحلية تعرضت خلال الأسبوع الماضي لنوّة المكنسة العنيفة، والتي تمثلّت في موجة شديدة وعنيفة من الطقس السيئ، حيث لم يتوقف هطول الأمطار الغزيرة مصحوبة بأصوات الرعد والبرق المتواصلة.

إذ تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت بشكل غزير ومتواصل دون توقف في غرق شوارع المدينة، ودفعت شركة الصرف الصحي بعدد من سيارات الكسح لشفط المياه وسحبها من الشوارع، مع تفعيل التدخل الفوري لمنع أي تراكمات للمياه وإعاقة حركة المرور في الشوارع.