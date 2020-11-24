الديهي: مصر تتعرض لهجمة شرسة من مرتزقة حقوق الإنسان

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن بعض المنظمات الحقوقية في مصر، تجمع معلومات بحجة حقوق الإنسان، وترسلها إلى جهات استخباراتية خارجية، موضحًا أن هناك هجمة شرسة حاليا على مصر، من مرتزقة حقوق الإنسان، وذلك خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وأضاف "الديهي"، أن مصر ليست ضد حقوق الإنسان بمفهومها الحقيقي، فنحن نتكلم عن حقوق اقتصادية واجتماعية، مؤكدًا أن المرأة في مصر، تعيش أزهى عصورها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطالبا المنظمات الحقوقية المصرية، بالرد على هؤلاء وليس الحكومة.

الديهي: أخشى ألا تنطفئ نار الفتنة في إثيوبيا

من ناحية أخرى أكد الإعلامي، أن هناك حرب حقيقية في إثيوبيا، وهناك تحرك أوروبي لمناقشة الأزمة، كما أن الإتحاد الإفريقي شكل لجنة مكونة من 3 رؤساء أفارقة للتواصل مع أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، موضحًا أن وزير الخارجية الإثيوبي سافر إلى روما من أجل التوصل إلى حلول.

وأشار الديهي، إلى أن الموضوع امتدت نيرانة إلى قبائل أخري وأخشي إلا تنطفيء نار الفتنة، مضيفا أن هناك أطماع خارجية في إثيوبيا.