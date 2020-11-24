بـ244 صوتا.. مرشح مستقبل وطن يتقدم بلجنة 65 بأسوان

أظهرت المؤشرات الأولية لفرز لجنة رقم 65 بالدائرة الأولى بأسوان حصول جلال أبو الحسن، مرشح مستقبل وطن، على 244 صوتا، يليه أحمد محمد صالح، مرشح حزب حماة وطن، بـ 222 صوت، وجودت عبدالجبار، مرشح الشعب الجمهوري، 218 صوتا، وجابر أبو خليل، مرشح حزب مستقبل وطن، على 218 صوتًا.

كما أظهرت أعمال الفرز الأولية بلجنة ٦٦ بمدرسة سنية طه بمدينة أسوان، تقدم مرشحا مستقبل وطن، حيث حصل مرشح مستقبل وطن جلال أبو الحسن على 366 صوتا، وجابر أبو خليل، مرشح حزب مستقبل وطن، على 331 صوتا، وجودت عبدالجبار، مرشح الشعب الجمهوري، على 262 صوتا وأحمد محمد صالح، مرشح حزب حماة وطن على 327 صوتا.