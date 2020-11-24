445 صوتا لـ"أبوسمنة" و457 صوتا لـ"ثابت الجمال" في العزيزية بالفيوم

انتهت اللجنة الفرعية رقم 144 بمديرية العزيزية للتعليم الأساسي من فرز كافة الأصوات الصحيحة للناخبين في جولة الإعادة بالدائرة الثالثة ومقرها مركزي سنورس وطامية، التي يتنافس فيها 6 مرشحين على ثلاثة مقاعد مخصصة للدائرة.

وحصل محسن أحمد عبد الحميد حسن وشهرته محسن أبو سمنة عضو مجلس النواب ومرشح حزب "مستقبل وطن"، وأحمد مصطفى عبد الواحد سعداوي وشهرته أحمد الفرجاني عضو مجلس النواب ومرشح حزب "حماة الوطن" على 445 صوتًا، بينما حصل محمد ثابت الجمال "فردي مستقل" على 457 صوتًا، فيما حصل أيمن حلمي محمد السيد وشهرته أيمن الصفتي مرشح حزب "المصري الديموقراطي" على 133 صوتًا، بينما حصل محمود فخر الدين صبحي محمد وشهرته باسم الصواف "فردي مستقل" على 274 صوتًا، كما حصل عبد المنعم محمد عبد العليم جمعة وشهرته عبد المنعم عبد العليم مرشح حزب "مستقبل وطن" على 410 صوتًا.

وأُجريت عملية الاقتراع على مدار يومين داخل 459 لجنة فرعية، موزعة على 221 مقرا انتخابيا في الـ3 دوائر التي تشهد الإعادة بمراكز إطسا وسنورس وطامية وأبشواي ويوسف الصديق، لاستقبال مليونا و424 ألفا و132 ناخبًا بعد حسم نتيجة الانتخابات في الجولة الأولى بدائرة مركز ومدينة الفيوم.

ووزعت اللجان على الدوائر الـ3 الذين يشهدون جولة الإعادة؛ إذ جهزت 136 لجنة فرعية، موزعة على 75 مركزا انتخابيا، لاستقبال 396 ألفا و365 ناخبا، بالدائرة الثانية، مقرها مركز شرطة إطسا، وفي الثالثة التي تضم مركزي سنورس وطامية، جهز 182 لجنة فرعية، موزعة على 73 مركزا انتخابيا، لاستقبال 594 ألفا و60 ناخبا، وفي الرابعة التي تضم مراكز شرطة أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة، جهز 141 لجنة فرعية موزعة على 73 مركزا انتخابيا، لاستقبال 433 ألفا و707 ناخبا.