خلال تفقده لجنة انتخابية.. محافظ الفيوم يغلق 3 مقاه تقدم "الشيشة"

أمر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بغلق 3 مقاهٍ تُقدم الشيشة للمواطنين بالمخالفة، خلال جولته، اليوم، بمركز ومدينة أبشواي، ووجّه المحافظ رئيس المدينة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وغلق المقاهي المخالفة.

جاء ذلك خلال جولة "الأنصاري" يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، لتفقد عدد من لجان التصويت، بمركزي أبشواي ويوسف الصديق، في اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020، التي إنطلقت أمس، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وتذليل أي عقبات قد تواجه سير عمليات التصويت.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ جولة المحافظ شملت لجان مجمع معاهد سنرو الأزهري، ولجان معهد أبو جنشو الأزهري بنين بمركز أبشواي، ولجان مدرسة يوسف كحك الإعدادية للبنات بمركز يوسف الصديق.

ولفت "التوني" إلى أنّ المحافظ إطمأن خلال الجولة على سير العمل بلجان التصويت، وحالة النظافة العامة بالمقرات الانتخابية، كما إطمأن على مدى إلتزام الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية بكافة أدوات ومستلزمات الحماية الشخصية، حفاظًا على سلامة الجميع.

وأشار محافظ الفيوم إلى انتظام العملية الانتخابية بكافة لجان التصويت بمختلف مراكز وقري المحافظة دون حدوث ما يعكر الصفو العام، لافتًا إلى أنّ غرفة عمليات المحافظة لم تتلق حتى الآن أي إخطار بشأن وجود مخالفات بالعملية الانتخابية، مؤكداً أنّ المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، في حالة طوارئ لتذليل أي عقبات تطرأ على العملية الانتخابية، للخروج بها في صورة حضارية مشرفة، مشدداً على ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين تطبيقًا لمبدأ النزاهة والحياد الكامل.

ولفت المحافظ إلى أنه تم تزويد جميع لجان التصويت بالمطهرات وأدوات الحماية والكمامات، حفاظًا على سلامة الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، والتنسيق مع قطاع الكهرباء لتلافي الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائى، كما تم تكليف مديرية الصحة برفع درجة الطوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية وتوفير سيارات إسعاف أمام مقار الانتخابات لنقل الحالات الطارئة، فضلاً عن توفير الكواشف الحرارية أمام جميع مقار التصويت، مناشدًا جميع المواطنين بالمشاركة الإيجابية في التصويت لاختيار ممثليهم الذين يعبرون عنهم تحت قبة البرلمان.