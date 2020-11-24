بعد فرز 7 لجان .. "الشوري" 1918 صوتا و"أبو صالح" 1469 بمطروح

انتهت 7 لجان فرعية بمطروح من عملية فرز الأصوات في لجان "مجلس مدينة براني، ساحل أبو لهو، وأم المؤمنين، أولاد جبريل، و الزغيرات، وأولاد مرعي، لجنة الشهيد عبد المنعم رياض" وأسفر الحصر العدد للأصوات عن حصول ياسين أبو صالح رمز الكتاب مرشحي حزب مستقبل وطن، على 1469 صوتًا، ومنافسه جمال الشورى رمز القلم على 1918 صوتًا.

وانطلق مارثون الانتخابات فى جولة الإعادة ضمن محافظات المرحلة الأولى، فى انتخابات مجلس النواب والتى استمرت على مدار يومي 23 و 24 نوفمبر الجاري، وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إن مراكز ومدن المحافظة الثمانية لا تزال تكثف جهودها فى أعمال تطهير وتعقيم جميع مقرات اللجان على مستوى المحافظة بإجمالي عدد 139 مركز انتخابي و165 لجنه فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية، موضحا أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالمحافظة يبلغ 301763 ناخباً لهم حق التصويت.