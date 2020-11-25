هربت من منزل أسرتها وتزوجت حبيبها فقتلها والدها بـ6 طعنات

تمردت فتاة عشرينية على والدها بعد أن رفض حبيبها الذي تقدم لخطبتها، فهربت من منزل أسرتها في الشرابية وتزوجت من الشاب الذي يجمعها به علاقة عاطفية عمرها سنوات، لكن ما فعلته الفتاة ترك نقطة سوداء في قلب والدها الذي بيت النية على الانتقام.

ظل الأب يبحث عن ابنته قرابة 5 أشهر حتى نجح في الوصول إليها، واستل سكينًا وأخفاه في ملابسه وذهب إلى ابنته وطرق الباب وعندما فتحت عاجلها بعدة طعنات نافذة أودت بحياتها في الحال، وفر هاربًا من مسرح الجريمة وحضر زوجها فوجدها جثة هامدة.

عاد والد الفتاة إلى منزله في الشرابية وانتظر وصول الشرطة التي ألقت القبض عليه بعد ساعات من الجريمة وتحرر محضرًا بالواقعة وقال فيه القاتل: "أيوه قتلت بنتي يا بيه، هربت من البيت عشان تتجوز تاجر مخدرات"، مضيفًا أنه طلب منها الابتعاد عن هذا الشاب وقت أن تقدم لخطبتها لأنه عرف بأنه لا يصلح للزواج لتجارته في المخدرات.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم قد عرضت عليه ابنته أن أحد الأشخاص يريد الزواج منها، فرفض لسوء سلوك الشخص الذي تريد الزواج منه وخاصة أنه يتعاطى المخدرات، فنشبت مشاجرة بينهما، حتى انتظرت المجني عليها نوم والدها وفرت هاربة من المنزل وتزوجت دون علم والدها، وبعد شهور علم المتهم مكان ابنته وبات يراقبها حتى وجدها بمفردها وتسلل داخل منزلها وظفر بها وبمواجهتها عن فعلتها قام بتعنيفها ثم وجه لها عدة طعنات حتى فارقت الحياة.

تلك الجريمة حدثت منذ قرابة 13 شهرًا وأحالتها النيابة إلى المحكمة، وأمس قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالإعدام لعامل بتهمة قتل ابنته لهروبها من المنزل في منطقة الشرابية، وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم "ج.ع" عامل قتل نجلته "ه.ج" عمدا مع سبق الإصرار، إذ بيّت النية وعقد العزم علي إزهاق روحها، مستخدما سلاحا أبيض سكين، فوجه لها عدة طعنات أودت بحياتها.