جامعة المنصورة: بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول

عقدت جامعة المنصورة أول امتحانات الفصل الدراسى الأول، اليوم، بكلية الصيدلة، وتجري الجامعة غدا امتحانات كلية الطب طبقا للجداول المعلنة بكل كلية.

وبحسب بيان لجامعة المنصورة، اليوم، جرى عقد الإمتحانات بكلية الصيدلة وسط إجراءات احترازية مشددة ومراعاة التباعد الاجتماعي وتقليل عدد الطلاب داخل قاعات الامتحانات تحت إشراف الدكتور منال عيد، عميد الكلية والدكتورة رشا فتحي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد بشير، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث .

يذكر أن جامعة المنصورة نبهت أن غدا الأربعاء يوم عمل عادي بالنسبة للطلاب والعاملين بها ولا يوجد أي تعديل في الجداول الدراسية بقطاعي التعليم والمستشفيات بدون أي تعديل.

ونشرت الصفحة الرسمية لجامعة المنصورة بيانا وجهته إلي منسوبيها قالت فيه:" إيماء الى ما تم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن منح العاملين والطلاب إجازة غدا بمحافظة الدقهلية، يرجى العلم، بأن غدا الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020 يوم عمل عادي ولا توجد إجازات وأن المحاضرات وأعمال الامتحانات مستمرة كما هو معلن بالجداول مسبقا"

وذكر البيان " كذلك بالنسبة العاملين بقطاعي التعليم والمستشفيات لا يوجد إجازات والعمل مستمر طبقا لمواعيد الحضور والانصراف ولا يوجد اى تعديل ، لذا لزم التنويه وان الجامعة غير مسئولة عما ينشر على اى صفحات أخرى".

فيما قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تعليق الدراسة لتلاميذ وطلاب المدارس بنطاق محافظة الدقهلية غدا الأربعاء 25 نوفمبر الجاري نظرا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة تنفيذا لتوجيهات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتفويض المحافظين فيما يتعلق باستمرار العمل بالمدارس او تعليق الدراسة بها حسب طبيعة الطقس ووفقا لظروف كل محافظة وفقا للأحوال الجوية المتوقعة.

وأكد محافظ الدقهلية ، في بيان لها ، أن قرار تعليق الدراسة غدا الأربعاء للتلاميذ والطلاب بالمدارس بنطاق الدقهلية، نظرا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة، و حرصا على سلامة أبنائنا التلاميذ الطلاب بنطاق محافظة الدقهلية.