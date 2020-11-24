الانتهاء من تطوير نهاية ممشى النيل برأس البر بمشاركة مجتمعية

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الانتهاء من أعمال تطوير وتجميل نهاية ممشى النيل بمدينة رأس البر، الذي جرى تنفيذه بالمشاركة المجتمعية من إحدى ترسانات تصنيع السفن بمدينة عزبة البرج.

وقالت المحافظ، في تصريح لها، اليوم، إن المبادرة تضمنت وضع نماذج مصغرة لسفن تحاكى مهنة تصنيع السفن التى تشتهر بها دمياط عامة ومدينة عزبة البرج خاصة، وتنفيذ أعمال الإنارة وتنسيق الموقع العام بما يتلائم مع أهمية هذه البقعة الواقعة بنهاية ممشى النيل السياحى، وبالمقابل منطقة التقاء البحر بالنهر "اللسان" وفندق "شتيج نبرجر" منوهة إلى الإنتهاء أيضاً من تركيب بلاطات انترلوك وبلدورات بمحيط الموقع.

و في سياق متصل، شاركت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، برئاسة اللواء عماد حمدي، وبإشراف نواب المدينة، في مبادرة "مصر الجميلة"، والتي أطلق إشارة البدء لها وزير الشباب والرياضة، عبر "الفيديو كونفرانس"، لتنطلق فعاليات المبادرة على مستوى الجمهورية في نفس الوقت.

وتهدف المبادرة إلى تنفيذ حملة خدمة عامة في مجالات التشجير والتجميل والنظافة، حيث شاركت مدينة رأس البر في فعاليات المبادرة لتشجير وتجميل المرحلة الثانية بمنطقة "الشيخ درغام" الجديدة، بمشاركة 100 شاب وفتاة من الشباب والرياضة.

وتأتي المبادرة ضمن احتفالات أكتوبر المجيدة، وتفعيلاً للدور المجتمعي للشباب، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة البيئة.