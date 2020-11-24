تعطيل الدراسة غدا في دمياط والدقهلية لسوء الأحوال الجوية

قررت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المدارس الواقعة بنطاق المحافظة، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة من الطقس السئ.

وقالت "عوض" إن المحافظة على استعداد لمجابهة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة بكافة المناطق، لافتة إلى متابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة.

وفي سياق متصل، قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تعليق الدراسة بجميع المدارس، غدًا، نظرا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتفويض المحافظين فيما يتعلق باستمرار العمل بالمدارس أو تعليق الدراسة بها حسب طبيعة الطقس ووفقا لظروف كل محافظة.

وأكد محافظ الدقهلية، في بيان له، أن قرار تعليق الدراسة غدا للتلاميذ والطلاب بالمدارس بنطاق الدقهلية، جاء لسوء الأحوال الجوية المتوقعة، و حرصا على سلامة التلاميذ والطلاب بنطاق المحافظة.

وكان المحافظ أعلن عن رفع درجة الاستعداد اليوم وغدا تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية، ووجّه رؤساء المراكز والمدن بسرعة الانتهاء من مراجعة كافة الاستعدادات واتخاذ التدابير اللازمة بشأن الاستعداد لموسم الأمطار والسيول ومراجعة الاجراءات والاحترازية فى هذا الشأن.

وأوضح المحافظ أنه طلب من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بضرورة إعلام المواطنين من خلال مكبرات الصوت بدور العبادة، والتنبيه عليهم بتوخي الحذر أثناء السير على الطرق والبعد عن أعمدة الإنارة والأشجار، والمنازل والبلكونات القديمة ببعض المناطق، مؤكدا جاهزية كافة المعدات بالوحدات المحلية وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطاعتها المختلفة بنطاق الوحدات المحلية، وكذا شركة الكهرباء لمواجهة أية تداعيات فورا.