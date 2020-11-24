محافظ دمياط تبحث التزام شركات المنطقة الحرة باشتراطات التوافق البيئي

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الإجتماع المُنعقد اليوم، بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعضو فرع هيئة الرقابة الإدارية بدمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.

ناقش الاجتماع المحاور التي تم طرحها بالجلسة المُنعقدة فى يوليو الماضى، لوضع اشتراطات محددة تلتزم بها شركات المنطقة الحرة وتستهدف تحقيق أعلى معدلات التوافق البيئى وفقًا للقوانين المُنظمة لذلك، والتي تتلخص فى اتباع ما يلزم حيال الصرف الصحي والصناعي الخاص بتلك المنشآت والتخلص الآمن من المخلفات الخطرة والصلبة، فضلاً عن بحث آليات إحكام الرقابة على تلك المنظومة.

وأشارت المحافظ إلى وضع بنود محددة فى شكل إتفاق إطارى بعد عقد الدراسات اللازمة لضمان توخى أعلى درجات الأمان فيما يتعلق بمؤشرات السلامة البيئية والرصد اللحظي لذلك والتي تأتي ضمن محاور خطة الإصحاح البيئي، مؤكدة قيام المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة بالتفتيش المستمر على الشركات والمصانع الواقعة بالمنطقة الحرة للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات والمعايير المتعلقة بهذا الشأن.

وعقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في وقت سابق إجتماعاً مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، ومديرى الإدارة الهندسية والمشروعات بالوحدة المحلية وممثلى إدارة المرور وشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، لاستعراض مخطط تطوير موقف شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، وفقًا لدراسة تتضمن كافة المحاور الخاصة بمداخل ومخارج الموقع الذى تم تحديده بما يتناسب مع المحاور المرورية،.

و تابعت عوض آخر المستجدات المتعلقة بعملية تطوير موقف شطا تمهيدًا لبدء تشغيله فور الانتهاء من أعمال التطوير، كما ترأست الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الجهاز الإدارى للإعلانات، المُنعقد اليوم، بديوان عام المحافظة بحضور اللواء محمد بهجت رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء أحمد مجاهد، مدير الشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق ورجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية.

وتناول الاجتماع استعراضا شاملا لما تم تنفيذه وحجم التعاقدات المُنفذة خلال الفترة الماضية طبقاً لما ورد بالبروتوكول المبرم بين المحافظة والشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ووفقاً للمعايير والنُظم والقواعد المحددة لضبط المنظومة الإعلانية.