ما لا تعرفه عن "أرابيسك".. عادل إمام كان مرشحا للبطولة

يُعد مسلسل "أرابيسك" للفنان القدير صلاح السعدني، الذي عُرض لأول مرة في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، من أبرز ما قُدّم في الدراما المصرية، إذ لازال يُحقق نجاحًا كبيرًا في كل مرة يُعرض فيها على الشاشات، فهو يُعرض حاليًا عبر قنوات "دي إم سي".

تدور أحداث المسلسل حول شخص يمتلك ورشة لصناعة الأرابيسك في حي شعبي، يتميز بالشهامة والرجولة والوقوف إلى جانب الآخرين في مشكلاتهم وأزماتهم، وهذا الشخص يسعى دائمًا بطبيعة شخصيته لحل مشاكل أهل الحي، مما يسبب له مشاكل بسبب تدخله في شئون الآخرين.

المخرج جمال عبدالحميد، فتش في صندوق ذكرياته لـ"الوطن" إذ استعاد كواليس خروج مسلسل "أرابيسك" للنور، لافتًا إلى أنّ الفنان عادل إمام، كان المُرشح الأول لبطولة العمل، قبل التعاقد لاحقًا مع الفنان صلاح السعدني، موضحًا أنّ الزعيم كان مُغرمًا بالقصة إلا أن استبعاده جاء بعد وقوعه في خلافات مع الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، مؤلف المسلسل.

وقال "عبد الحميد" إن عادل إمام، كانت لديه بعض الملاحظات على القصة والسيناريو، راغبًا في تعديلها بناءً على وجه نظره، الأمر الذي رفضه أسامة أنور عكاشة، لافتًا إلى كواليس الجلسة التي جمعتهم في منزل المؤلف بشأن الوصول إلى حل يُرضي الطرفين.

وأضاف أنّ "عكاشة" تمسك برأيه رافضًا إجراء أي تعديلات على السيناريو أو التدخل في الكتابة، لا سيما وأنّ وجهة نظر عادل إمام لها أثر سلبي على البناء الدرامي للمسلسل، موضحًا أن الشركة تعاقدت مع صلاح السعدني بعد فشل الوصول إلى حلٍ يُرضي الزعيم.

"أرابيسك" من بطولة صلاح السعدني، وهدى سلطان، وأبو بكر عزت، وهالة صدقي، وهشام سليم، وسهير المرشدي، وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج جمال عبدالحميد.