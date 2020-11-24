حملة انضباطية مكبرة تستهدف مناطق مصر الجديدة والنزهة

شنت مديرية أمن القاهرة، حملة ليلية مكبرة، استهدفت مناطق مصر الجديدة، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وكل الأجهزة المعنية بالمديرية.

وأسفرت الحملة، عن ضبط العديد من المخالفات التي تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وإحالتها للنيابة العامة، وذلك استمرارا لجهود مديرية أمن القاهرة، في ضبط كل ما يخل بالأمن العام، وإزالة الإشغالات والتعديات، ومجابهة كل الأنشطة المخالفة، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين، والقضاء على كل المظاهر العشوائية منعا لتفاقمها.

وبعد عدة حملات ناجحة بمناطق المعادي والزمالك والرحاب ومدينتي والتجمع الخامس، عززت تلك الحملات المستمرة خلال الأيام الماضية من شعور المواطنين بالأمن والحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع العاصمة.