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محمود مسلم

ضبط 52 طربة حشيش و3 آلاف قرص مخدر في حملة أمنية على 4 محافظات

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الوطن
11:49 ص | الأحد 01 نوفمبر 2020
المتهمين والمضبوطات

المتهمين والمضبوطات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني - الأمن العام"، وعدد من مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد والأقراص المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلوجرامات - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين- لأحدهما معلومات جنائية) بمديرية أمن المنوفية. 

ضبط (12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2.400 كيلوجرام- 50 جراما لمخدر الهيروين – مبلغ مالي – 3 هاتف محمول) بحوزة (3 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية) بمديرية أمن الشرقية.

ضبط (3000 قرص مخدر- مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية) بمديرية أمن الإسماعيلية.

كما أسفرت جهود مجموعات العمل المكلفة بإستهداف البؤر الإجرامية من ضبط (50 جراما لمخدر الشابو – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) بحوزة شخصين في إستهداف لبؤرة السحر والجمال بنطاق مديريتي أمن الشرقية والإسماعيلية.

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