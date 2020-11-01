ضبط 52 طربة حشيش و3 آلاف قرص مخدر في حملة أمنية على 4 محافظات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني - الأمن العام"، وعدد من مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد والأقراص المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلوجرامات - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين- لأحدهما معلومات جنائية) بمديرية أمن المنوفية.

ضبط (12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2.400 كيلوجرام- 50 جراما لمخدر الهيروين – مبلغ مالي – 3 هاتف محمول) بحوزة (3 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية) بمديرية أمن الشرقية.

ضبط (3000 قرص مخدر- مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية) بمديرية أمن الإسماعيلية.

كما أسفرت جهود مجموعات العمل المكلفة بإستهداف البؤر الإجرامية من ضبط (50 جراما لمخدر الشابو – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) بحوزة شخصين في إستهداف لبؤرة السحر والجمال بنطاق مديريتي أمن الشرقية والإسماعيلية.