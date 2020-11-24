إلهام شاهين: "احتفلت بالمئوية بتاعتي.. وأؤدي أدوارا تخاف منها النجمات"

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها كانت في الفترة الأخيرة، تتوقف عن العمل، لافتة إلى أنها احتفلت "بالمؤية بتاعتها"، من خلال أداء أدوار في مئة فيلم، وبالتالي لا تحب تكرار نفسها، وهي مجنونة فن وسينما، وتحب الجديد، ولن تجد شيئا جديدا بسهولة.

وأضافت "شاهين"، في لقاء هاتفي مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الثلاثاء، أنه بالنسبة لفيلمها الجديد "حظر تجول" أعجبت به من أول مشهد، لأنه يتحدث عن سيدة خرجت من السجن بعد الحبس 20 عاما، وهذه شخصية جديدة بالنسبة لها، وتظهر في الفيلم أكثر من سنها الحقيقي بحوالي 15 عاما.

وأكدت أنها لا تعتمد على جمالها وملابسها، ولكن تهتم بالتمثيل فقط، ولا يوجد لديها أي ثقة أخرى، ولذلك تقوم بالأدوار التي تخاف منها النجمات، لافتة إلى أنها أدت أدوار الأم لنجوم في نفس سنها، لأنها تتحدى نفسها كممثلة لا تعتمد على الشكل واللبس، والأدوار التي تستفزها هي الأدوار التي لا تشببها في شخصيتها الحقيقية.

وتابعت، أنها لكي تظهر بوزن زائد في الفيلم، اضطرت إلى ارتداء الكثير من الملابس، موضحة أن شقيقتها ساعدتها في اختيار لون شعرها، لتظهر باللون الأسود والأبيض، حتى استقرت على اللون الأبيض لأن "السجن بيكبر" الناس من كثرة الهموم.

ويذاع برنامج "كلمة أخيرة"، على قناة ON فى تمام التاسعة مساء من الأحد إلى الثلاثاء، مع لميس الحديدي.

وتحل الفنانة إلهام شاهين، اليوم الثلاثاء، ضيفة على برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة "ON" الفضائية، اليوم الثلاثاء.

وتتحدث "شاهين"، عن فيلمها الجديد "حظر تجوال"، كما تتحدث عن السينما والمرأة.

في سياق منفصل، وجهت "شاهين" رسالة إلى العالم، بشأن اكتشاف سقارة الأخير، وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "كل التحية والتقدير لمعالى وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني.. والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.. أبهروا العالم بالاكتشافات الأثرية العظيمة.. مصر مليئة بكنوز الحضارة الفرعونية.. أقدم وأعظم وأول حضارة فى التاريخ.. تحيا مصر".