الانتهاكات بحق المصريين في إيطاليا.. ما خفي كان أعظم

لم تكن حالات الاختفاء القسري وقتل السبعة التي سجلها موقع كيفيستا الإيطالي، مؤخرا، لضحايا مصريين في إيطاليا، ونقلتها عنه وسائل إعلام ومراكز بحثية مصرية، هي الحالات الوحيدة، فثمة حالات أخرى، حدثت وربما لا تزال تحدث أيضا، ولا تأخذ حقها في الحديث عنها إعلاميا.

في أوائل عام 2019، وحسبما نشر موقع روسيا اليوم، تم العثور على رفات مواطن مصري اختفى منذ 15 عاما في إيطاليا، يدعى عيد عبدالخالق الأدهم، كان اختفى منذ 2004 في مدينة بياتشينزا شمالي إيطاليا، وتم العثور على رفاته في إحدى البنايات المهجورة خلال عملية هدمها منتصف عام 2018.

وكان مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة، بالقنصلية المصرية في ميلانو، تابع حكاية المصري المختفي منذ عام 2004، حيث تواصل مع الشرطة الإيطالية، التي قامت بدورها بالاتصال بشقيق المختفي ويدعى سمير، وأخذت عينة من حمضه النووي "DNA" وبعد عدة أشهر قاموا بإبلاغه بأنهم وجدوا شقيقه، وظل الهيكل العظمي موجودا في مشرحة "Pavia" منذ يوليو 2018 حتى أوائل 2019، بحسب ما نشرت روسيا اليوم وقتها، وخلال تلك المدة لم تتوصل السلطات الإيطالية بعد إلى أسباب الوفاة.

وحينها، قال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إنه بالتواصل مع المستشار العمالي بميلانو أفاد بأن رفات المتوفى سوف يصل القاهرة على متن طائرة مصر للطيران في الساعة التاسعة مساء غد الخميس، حيث ستقلع الطائرة من ميلانو في الساعة السادسة مساء، وبذلك يسدل الستار على قصة اختفاء المصري عيد عبد الخالق الأدهم لمدة 15 عاما، ولكن من دون معرفة أسباب الوفاة.

وكانت قضية المواطن المصري عبده إبراهيم، الذي اختفى منذ عام 2017، قد شغلت الرأي العام المصري، حيث سماه البعض ب"رجيني المصري" نسبة إلى الباحث الإيطالي الذي تم قتله في مصر ولا تزال التحقيقات الرسمية جارية لكشف لغز وفاته.

وبينما اختفى عقل في 2017 لم تقم السلطات الإيطالية بالكشف عن لغز اختفائه، إلا بعد أشهر، حيث كشفت شرطة ميلانو، حسبما ذكر مكتب التمثيل العمالي المصري بميلانو، أن خلافا بين الراحل وصاحب الشركة على مستحقات نهاية الخدمة كان وراء مقتله، وإن كان لم يتم العثور على رفاته بعد.

من جانبه اكتفى المتحدث الرسمي باسم الجالية المصرية في إيطاليا، محمد يوسف، بالتعليق على حوادث اختفاء وقتل المصريين في إيطاليا، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، قائلا:"المختفيين والمقتولين فى السجون من شباب المصريين.. حدث ولاحرج".