إلهام شاهين: فيلمي الجديد يناقش موضوعات نخجل من الحديث عنها

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها تهتم بجودة الأعمال السينمائية والفنية التي تشارك بها، وتكون مقتنعة برسالة العمل، وأن يكون مشرفا ومحترما للسينما المصرية، وفيلمها الجديد "حظر تجول"، يناقش الكثير من الموضوعات المسكوت عنها والتي نخجل من الحديث عنها.

وأضافت "شاهين"، في لقاء هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الثلاثاء، أن الفيلم سيفتح النقاش في العديد من الموضوعات، بعد عرضه، لافتة إلى أن العمل به العديد من النجوم مثل "كامل الباشا"، والذي يعتبر ممثلا مميزا، لافتة إلى أن أمير رمسيس سيناريست رائع، وهو "اكتشاف" بالنسبة للسينما.

وتابعت، أن بعض الجمهور يدين السينما وأنها ليست في المستوى الذي يتمنوه، ويجب أن يشجعوا السينما الجادة، معربة عن أملها في أن يكون الجمهور أكثر وعيا ويشجع السينما التي لها رسالة، وليس السينما "اللي بتسليهم".

وأكدت، أن الفيلم يجب أن يكون به جانبا فنيا، موضحة أنها هي الوحيدة بين النجمات، التي درست في أكاديمية الفنون، وبالتالي تستطيع أن تدلي برأيها في السيناريو الجيد، ولذلك لا تهتم بحجم الدور، أو شكلها في الدور.

وأكدت أن فيلم "الهلفوت" حقق نجاحا كبيرا، وبعدها عملت 7 مشاهد فقط في أحد الأفلام، وحصلت بهم على 3 جوائز دولية، ووقتها كانت في المعهد، موضحة أن الثمانينات "اتعملت أفلام تافهة كتير، ولكني كنت أحب الأعمال الجادة حتى لو كانت أدواري صغيرة، مثل العار، ولا تسألني من أنا، وفي هذا الوقت كانت تأتي لي فرص بطولة مطلقة وكنت أرفضها لأنها أفلام تافهة".

وكشفت، أنها شعرت بالنجومية بعد فيلم "الهلفوت"، موضحة أنه يعتبر أول نقلة لها في السينما المصرية، وتؤرخ حياتها بما قبل "الهلفوت"، وما بعد "الهلفوت".