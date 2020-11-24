تقدم مرشحي مستقبل وطن بعد فرز 62 لجنة في الدائرة الأولى بقنا

تشير النتائج الأولية بعد فرز 62 لجنة فرعية في الدائرة الأولى ومقرها بندر قنا، وتضم "مركز وبندر قنا"، ومخصص لها مقعدان فرديان يتنافس عليهما 3 مرشحين لحزب مستقبل وطن ومرشح لحزب الشعب الجمهوري، عن تقدم مرشحي حزب مستقبل وطن، وهم العمدة مبارك، بحصوله على 18 ألفا و319صوتاً، ومصطفى محمود، بحصوله على 19 ألفا و702صوتا.

فيما مرشح حزب الشعب الجمهوري جمال النجار، على 17 ألفا و553 صوتاً، وسعد إبراهيم مرشح حزب مستقبل وطن، حصل على 15 ألفا و815 صوتا.

ومازالت عمليات الفرز في اللجان الفرعية والجمع في اللجنة العامة بمدينة قنا، والتي بها 144لجنة فرعية مستمرة.

وتنافس في جولة الإعادة لانتخابات النواب بقنا، 18مرشحا للفوز بـ9 مقاعد على النظام الفردي، في دوائر مركز قنا وقوص ونجع حمادي وأبوتشت، ويبلغ عدد المقاعد المخصصة لقنا في مجلس النواب، 9 مقاعد، منهم مقعدين للدائرة الأولى، ومقعدين للدائرة الثانية، و3 مقاعد للدائرة الثالثة، و مقعدين للدائرة الرابعة، ويحق للناخبين التصويت لاختيار مرشحيهم على النظام الفردي، وقائمة واحدة من بين قائمتين هما القائمة الوطنية ونداء مصر.

يذكر أن المحافظة تضم 670 لجنة فرعية موزعين على 339 مركزًا انتخابيًا، وأن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات 2 مليون و34 ألفًا و373 مواطنًا.قال اللواء أشرف الداودي، محافظة قنا، إنّ المحافظة تضم 670 لجنة فرعية موزعة على 339 مركزا انتخابيا، كما أنّ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات مليونين و34 ألفا و373 مواطنا.

وأكد محافظ قنا أنّ غرفة العمليات الرئيسية في الديوان العام لمحافظة قنا، تعمل على مدار 24 ساعة، ومتصلة بغرف العمليات بمراكز المدن ومديريات الخدمات لمتابعة سير العملية الانتخابية حتى الفرز.

وجرى تكليف رؤساء المدن والقرى، بتوفير الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية وتقديم حلول فورية للمشكلات، وتذليل العقبات أمام الناخبين لسير عملية الاقتراع بسهولة ويسر تام.