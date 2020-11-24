مرشح النور يتصدر بـ395 صوتا في 6 لجان بالفيوم

انتهت 6 لجان بالدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا من فرز 6 لجان مختلفة، والتي يتنافس فيها 4 مرشحين على مقعدين، حيث أسفرت عن تصدر مرشح حزب النور بعدما حصل على أعلى الأصوات بينما ينافس كامل فيصل عضو مجلس النواب وكمال أبو جليل عضو مجلس النواب مرشحي "مستقبل وطن" بقوة، بينما يخرج العقيد ياسر سلومة عضو مجلس النواب من المنافسة بحصوله على أقل الأصوات.

وفي لجنة دانيال الابتدائية حصل كمال أبو جليل على 395 صوتًا، بينما حصل مصطفى البنا على 240 صوتًا، فيما حصل كامل فيصل على 223 صوتًا، وأخيرًا ياسر سلومة وحصل على 96 صوت.

وفي اللجنة الفرعية رقم 66 بمدرسة السعدة الابتدائية، حصل مصطفى البنا على 338 صوتًا يليه كمال أبو جليل بـ 332 صوت، بينما حصل ياسر سلومة على 148 صوتًا، وأخيرًا كامل فيصل على 134 صوت.

وفي اللجنة رقم 57 بمركز شباب دانيال تصدر كمال أبو جليل الأصوات بحصوله على 372 صوتًا، يليه كامل فيصل موسى بـ 212 صوتًا، ثم مصطفى عبد اللطيف محمود مصطفى 182 صوتًا وياسر سلومة على 73 صوتًا.

أمّا اللجنة رقم 39 بمدرسة علي اللواج فقد تصدر مصطفى البنا التصويت بـ 448 صوتًا يليه ياسر سلومة بـ 329 صوتًا، ثم كامل فيصل 277 بينما حصل كمال أبو جليل 270 صوتًا.

وأُجريت عملية الاقتراع على مدار يومين داخل 459 لجنة فرعية، موزعة على 221 مقرا انتخابيا في الـ3 دوائر التي تشهد الإعادة بمراكز إطسا وسنورس وطامية وأبشواي ويوسف الصديق، لاستقبال مليونا و424 ألفا و132 ناخبًا بعد حسم نتيجة الانتخابات في الجولة الأولى بدائرة مركز ومدينة الفيوم.

ووزعت اللجان على الدوائر الـ3 الذين يشهدون جولة الإعادة؛ إذ جهزت 136 لجنة فرعية، موزعة على 75 مركزا انتخابيا، لاستقبال 396 ألفا و365 ناخبا، بالدائرة الثانية، مقرها مركز شرطة إطسا، وفي الثالثة التي تضم مركزي سنورس وطامية، جهز 182 لجنة فرعية، موزعة على 73 مركزا انتخابيا، لاستقبال 594 ألفا و60 ناخبا، وفي الرابعة التي تضم مراكز شرطة أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة، جهز 141 لجنة فرعية موزعة على 73 مركزا انتخابيا، لاستقبال 433 ألفا و707 ناخبا.