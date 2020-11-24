الصحة: "عزيزة" المصابة بداء الفيل تحت الملاحظة وأجرت فحوصات طبية

قال الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، إنه توجه لمنزل السيدة عزيزة، ونقلها لأحد المستشفيات، من أجل عمل الفحوصات لها، موضحًا أن "عزيزة" سيدة مصرية أصيلة، تحملت الكثير من المشكلات خاصة بعد وفاة زوجها، وكانت تعاني من تورم شديد بالساقين، ما يُسمى بـ"داء الفيل"، وما يصاحبه من مضاعفات، إلى جانب السمنة المفرطة.

وأضاف "جودة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه تم نقل "عزيزة" لأحد المستشفيات من أجل عمل الفحوصات المختلفة من خلال 6 استشاريين، وتم عرض كل الاستشاريين لتلك الحالة المرضية، ووضع بروتوكول العلاج اللازم، ويتم تطبيقه حاليًا، متمنيًا الشفاء لها في أسرع وقت ممكن.

وتابع أن السيدة تحت الملاحظة والرعاية في الوقت الحالي مع بعض الأدوية التي تأخذها، وإذا استقرت الأمور يمكن أن يحدث تدخل جراحي، أو الاستمرار على الأدوية في الفترة الحالية.

وقرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، صرف مساعدة مالية فورية 10 آلاف جنيه، للمواطنة "عزيزة" مريضة داء الفيل، نظراً لظروفها المرضية والمعيشية الصعبة، مشيراً إلى تواجد وكيل وزارة الصحة بصحبة فريق طبي لمتابعة الحالة، حيث سيجري نقلها لمستشفى سرس الليان، مؤكدا تقديم أوجه الرعاية الصحية.

ووجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاج "السيدة عزيزة"، ربة منزل تعاني من مرض "داء الفيل"، ووزنها وصل إلى 300 كيلوجرام، بعد استغاثتها المنشورة في الصفحة الأولى من عدد "الوطن"، اليوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر، تحت عنوان "عزيزة 300 كيلو بسبب "داء الفيل": نفسي الدولة تساعدني أعدي المحنة".

وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسؤولي وزارة الصحة والسكان، بعلاج "السيدة عزيزة"، ليجري نقلها إلى مستشفى "سرس الليان"، لتقييم حالتها الصحية، وإجراء التدخلات العلاجية اللازمة لها.