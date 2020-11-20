شركة مياه القاهرة والجيزة تطمئن المواطنين: لا قطع للمياه بسبب الأمطار

قال وليد العابدين، المتحدث الرسمي باسم شركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة والجيزة، إن الشركة تنسق مع الهيئة العامة للأرصاد، وفي تواصل دائم معها، وبمجرد أن تحذر الهيئة وتتوقع سقوط للأمطار، يكون هناك حالة من الاستنفار، ونشر المعدات من الصباح الباكر، وقبل سقوط الأمطار، لافتا إلى أن الأمطار اليوم سقطت بعد الساعة 3 عصرا وكانت قوية في بعض المناطق مثل جنوب طرة والمعادي وشرق القاهرة والبحر الأعظم في الجيزة.

وأضاف "العابدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت"، المذاع على شاشة قناة "EXTRA NEWS"، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن الشركة انشأت مجموعة بلاعات أمطار الفترة الماضية، حيث توجد 18 ألف بلاعة أمطار في القاهرة، وإضافة 600 بلاعة جديدة خلال الفترة الشهرين الماضيين، كما جرى إضافة 250 بلاعة أمطار في الجيزة، إضافة للمعدات البالغ عددها في القاهرة 100 معدة، وفي الجيزة 65 معدة.

وأشار إلى أن كل أجهزة الدولة تتعاون مع شفط المياه، ولا سيما هيئة النظافة والحماية المدنية والأحياء، تحت مظلة المحافظة، والتي تدير الأزمة على الأرض، واليوم كان هناك تجمعات للمياه السطحية في بعض الأماكن، لافتا إلى أنه يتم رصد أماكن تجمعات الأمطار، مؤكدا عدم قطع المياه بسبب الأمطار، ويتم اللجوء لذلك عندما تكون كثافات الأمطار غير عادية مثلما حدث في أكتوبر الماضي.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدم استقرار الأحوال الجوية والطقس بداية من أمس الخميس حتى السبت، موضحة في بيانها أنه من المتوقع أن تسقط أمطار على مناطق مختلفة بالمحافظات.

وتوقعت أن تتساقط أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وتسقط أمطار متوسطة الشدة على بعض المناطق من مدن القناة وجنوب سلاسل البحر الأحمر، على أن تشهد القاهرة الكبرى، الجمعة، فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، والسبت تسقط أمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من السواحل الشمالية، وتسقط خفيفة على مدن القناة وجنوب سلاسل البحر الأحمر.

المحافظات الأكثر برودة اليوم وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، جاءت قائمة المدن الأكثر برودة، كالتالي:

مدينة سانت كاتريندرجة الحرارة العظمى بها غدا 18 والصغرى 08

مدينة نخلدرجة الحرارة العظمى بها غدا 23 والصغرى 09

سيوةدرجة الحرارة العظمى بها غدا 20 والصغرى 11

أسيوطدرجة الحرارة العظمى بها غدا 24 والصغرى 13

الوادي الجديد درجة الحرارة العظمى بها غدا 26 والصغرى 13

ونصحت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من اليوم حتى السبت المقبل، بضرورة القيادة بهدوء على الطرق السريعة أثناء سقوط الأمطار لتجنب حوادث الطرق، ومتابعة النشرات الجوية وارتداء الملابس الشتوية خاصة ليلا، بجانب البعد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وقت هطول الأمطار لتجنب الصعق الكهربائي.