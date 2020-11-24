"مياه القليوبية": تنفيذ أعمال غرف صرف الأمطار بـ27 مليون جنيه

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، رفع درجة الاستعدادات التي تقوم بها الشركة لاستقبال فصل الشتاء، وموسم سقوط الأمطار 2020/2021.

وأكد "مجاهد" أنه بلغ إجمالي المعدات التي استعدت بها الشركة لاستقبال موسم الأمطار 112 معدة، بالإضافة إلى 50 طلمبة غاطسة، وزعت على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة، موضحا أن أطوال شبكات الصرف الصحي بالمحافظة تصل 1950.3 كيلو متر، فيما بلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحي بالمحافظة 20، أما محطات الرفع 149، ووضتع خطة للعمالة لمواجهة الأمطار، تضمنت 540 عاملا تقريبا.

وأضاف المهندس مصطفى مجاهد، تطهير قطاعات التشغيل والصيانة والحملة الميكانيكية والطوارئ، بالتنسيق مع فروع الشركة بمدن المحافظة، بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن، بالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحى، وتنفيذ محاكة لجاهزية وتحرك المعدات لمواجهة الأمطار والسيول بمناطق تجمع المياه والأنفاق، وكيفية التعامل معها، والتخلص منها في وقت محدد وبالسرعة المطلوبة؛ إذ تم الاستعانة بالشفاطات وسيارات الكسح والطلمبات المحمولة على سيارات، وطلمبات الرفع الخاصة بالإنفاق.

وأشاد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بنجاح المناورات المنفذة وسرعة التعامل مع حالات سقوط الأمطار وتراكمها داخل الأنفاق، مؤكدا ضرورة رفع درجات الاستعداد وجاهزية المعدات والأفراد لمواجهة حالات سقوط الأمطار والسيول، وضرورة التأكيد على تطهير بيارات صرف الأمطار، وجاهزيتها لاستقبال الأمطار المتوقع هطولها.

وأوضح "مجاهد"، أن تلك الاستعدادات تأتى في إطار الجهود التي تقوم بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، لمواجهة موسم فصل الشتاء وسقوط الأمطار، التي تتمثل فى تطهير بالوعات صرف الأمطار وتجهيز المعدات والأفراد لمواجهة موسم سقوط الأمطار.

وأعلن المهندس مصطفى مجاهد، أنه في إطار استعدادات الشركة لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، نفذت الشركة أعمال غرف صرف الأمطار في نطاق محافظة القليوبية، بقيمة تقديرية حوالي 27 مليون جنيه تقريبا.

وأوضح "مجاهد" أنه من المخطط تنفيذ 1800 غرفة صرف أمطار بالمناطق الحيوية والطرق الرئيسية والمحاور والميادين الرئيسية، منها بطريق مصر إسكندرية الزراعي، ونفق أسفل الطريق الدائري، ومطالع ومنازل الكبارى بمدن المحافظة، التي كانت تحدث تأثيرا كبيرا على حركة المواطنين، في أثناء فترات سقوط الأمطار.