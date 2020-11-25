"الوليلي" و"المصري" يتقمان في دائرة سيدي جابر بالإسكندرية

انتهت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات جولة الإعادة بمجلس النواب بالدائرة الثالثة "سيدي جابر" في الإسكندرية، من فرز أصوات الناخبين بجميع اللجان الفرعية.

ويحق لـ 496 ألفا و889 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الدائرة الثالثة، حضر منهم 30 ألفا و834 ناخبا، فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 25 ألفا 723 صوتا والباطل 5161 صوتا.

وحصل المرشح مجدي الوليلي على 18 ألفا و134 صوتا، فيما حصل أحمد المصري على 14 ألفا و428 صوتا، ليحسما المقعدين المخصصين لدائرة سيدي جابر، فيما حصل مصطفى أبو زهرة على 11 ألفا و129 صوتا، وسمير البطيخي 7 آلاف و655 صوتا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات بالإسكندرية 3 ملايين، و813 ألفا و072 ناخبا، موزعين على 331 مقرا انتخابيا و1083 لجنة فرعية على مستوى دوائر المحافظة.

ويتنافس 26 مرشحًا في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية على 13 مقعدا فرديا بـ 5 دوائر بالنظام الفردي، هي "الدخيلة، المنتزه، سيدي جابر، محرم بك، الرمل".