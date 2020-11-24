محافظ الفيوم يأمر بغلق 8 مقاهٍ تقدم "الشيشة" للمواطنين بإطسا

أمر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بغلق 8 مقاهٍ تقدم الشيشة للمواطنين بالمخالفة للقرارات الوزارية، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، فضلاً عن تحرير محاضر بيئة لعدد من المخالفين بحرق تجمعات القمامة، خلال جولة ميدانية لمحافظ الفيوم اليوم، رافقه خلالها الدكتور محمد عماد نائب المحافظ بمدينة ومركز الفيوم.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إنّ الجولة الميدانية جاءت عقب تفقد محافظ الفيوم لعدد من اللجان الانتخابية بمركز إطسا، وزيارته المفاجئة لمستشفى إطسا المركزي، لافتًا إلى أنّ المحافظ وجه إلى غلق 8 مقاهٍ لتقديم "الشيشة" للمواطنين بالمخالفة، بواقع 3 مقاهٍ بمنطقة الصوفي بعلواية سعادة خلف موقف أبشواي بمدينة الفيوم، ومقهى بالجهة المقابلة لمدخل قرية إبجيج التابعة لمركز الفيوم على طريق "إطسا - الفيوم" و4 مقاهٍ بمدينة إطسا، وأكد محافظ الفيوم على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المقاهي من حيث الغلق وتحرير المحاضر القانونية اللازمة، فضلاً عن مصادرة الأدوات والشيش.

ووجّه المحافظ مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بسرعة رفع كافة تراكمات القمامة من موقف أبشواي بمنطقة الصوفي بمدينة الفيوم، وشفط المياه التى تغمر بعض مناطق انتظار سيارات الأجرة به، فضلاً عن متابعة أعمال النظافة بالمنطقة، ورفع القمامة أولاً بأول خلال نوبتجيات العمل المختلفة.

كما وجه لاتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محاضر بيئة للمخالفين بحرق تجمعات القمامة بالمحطات الوسيطة قبل نقلها إلى المدافن الصحية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حفاظاً على البيئة وعلى صحة وسلامة المواطنين.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن تلك الجولة الميدانية المفاجئة على المقاهي تأتي ضمن سلسلة من الجولات، للتأكد من التزام المواطنين وأصحاب المقاهي والكافتريات بالإجراءات الوقائية والاحترازية والقرارات الوزارية، مشيراً الى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.