محافظ الفيوم يأمر بغلق 8 مقاهٍ تقدم "الشيشة" للمواطنين بإطسا
محافظ الفيوم يشدد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والقرارات الوزارية
كتب:
أسماء أبو السعود
11:57 م | الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
محافظ الفيوم يأمربغلق 8 مقاهٍ تقدم " الشيشة" للمواطنين بإطسا
أمر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بغلق 8 مقاهٍ تقدم الشيشة للمواطنين بالمخالفة للقرارات الوزارية، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، فضلاً عن تحرير محاضر بيئة لعدد من المخالفين بحرق تجمعات القمامة، خلال جولة ميدانية لمحافظ الفيوم اليوم، رافقه خلالها الدكتور محمد عماد نائب المحافظ بمدينة ومركز الفيوم.
وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إنّ الجولة الميدانية جاءت عقب تفقد محافظ الفيوم لعدد من اللجان الانتخابية بمركز إطسا، وزيارته المفاجئة لمستشفى إطسا المركزي، لافتًا إلى أنّ المحافظ وجه إلى غلق 8 مقاهٍ لتقديم "الشيشة" للمواطنين بالمخالفة، بواقع 3 مقاهٍ بمنطقة الصوفي بعلواية سعادة خلف موقف أبشواي بمدينة الفيوم، ومقهى بالجهة المقابلة لمدخل قرية إبجيج التابعة لمركز الفيوم على طريق "إطسا - الفيوم" و4 مقاهٍ بمدينة إطسا، وأكد محافظ الفيوم على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المقاهي من حيث الغلق وتحرير المحاضر القانونية اللازمة، فضلاً عن مصادرة الأدوات والشيش.
ووجّه المحافظ مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بسرعة رفع كافة تراكمات القمامة من موقف أبشواي بمنطقة الصوفي بمدينة الفيوم، وشفط المياه التى تغمر بعض مناطق انتظار سيارات الأجرة به، فضلاً عن متابعة أعمال النظافة بالمنطقة، ورفع القمامة أولاً بأول خلال نوبتجيات العمل المختلفة.
كما وجه لاتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محاضر بيئة للمخالفين بحرق تجمعات القمامة بالمحطات الوسيطة قبل نقلها إلى المدافن الصحية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حفاظاً على البيئة وعلى صحة وسلامة المواطنين.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن تلك الجولة الميدانية المفاجئة على المقاهي تأتي ضمن سلسلة من الجولات، للتأكد من التزام المواطنين وأصحاب المقاهي والكافتريات بالإجراءات الوقائية والاحترازية والقرارات الوزارية، مشيراً الى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.