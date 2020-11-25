نتائج الدائرة الأولى بقنا.. "مستقبل وطن" يحصد أعلى الأصوات

أعلنت اللجنة الفرعية المشرفة على الانتخابات بالدائرة الأولية، ومقرها بندر قنا، نتائج الانتخابات التي كان يتنافس عليها 4 مرشحين، لحصد مقعدين فرديين، وكان من لهم حق التصويت، 437 ألفا و436 ناخبا وناخبة، وإجمالي من أدلوا بأصواتهم 86 ألفا و593 ناخبا وناخبة، الأصوات الصحيحة، 83 ألفا و247 صوتًا، والباطلة 3 آلاف و346 صوتا.

وحصل على أعلى الأصوات، العمدة مبارك، مرشح حزب مستقبل وطن، وحصد 47 ألفا و47 صوتا، يليه مصطفى محمود، مرشح حزب مستقبل وطن، وحصد 41 ألفا و636 صوتاً، يليه مرشح الحزب الثالث، سعد الخيام، وحصل على 41 ألفا و54 صوتاً، وجمال النجار الذي حصل على 36 ألفا و457 صوتا.

وتنافس في جولة الإعادة لانتخابات النواب بقنا، 18مرشحا للفوز بـ9 مقاعد على النظام الفردي، في دوائر مركز قنا وقوص ونجع حمادي وأبوتشت، ويبلغ عدد المقاعد المخصصة لقنا في مجلس النواب، 9 مقاعد، منهم مقعدين للدائرة الأولى، ومقعدين للدائرة الثانية، و3 مقاعد للدائرة الثالثة، و مقعدين للدائرة الرابعة، ويحق للناخبين التصويت لاختيار مرشحيهم على النظام الفردي، وقائمة واحدة من بين قائمتين هما القائمة الوطنية ونداء مصر.

يذكر أن المحافظة تضم 670 لجنة فرعية موزعين على 339 مركزًا انتخابيًا، وأن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات 2 مليون و34 ألفًا و373 مواطنًا.قال اللواء أشرف الداودي، محافظة قنا، إنّ المحافظة تضم 670 لجنة فرعية موزعة على 339 مركزا انتخابيا، كما أنّ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات مليونين و34 ألفا و373 مواطنا.

وأكد محافظ قنا أنّ غرفة العمليات الرئيسية في الديوان العام لمحافظة قنا، تعمل على مدار 24 ساعة، ومتصلة بغرف العمليات بمراكز المدن ومديريات الخدمات لمتابعة سير العملية الانتخابية حتى الفرز.

وجرى تكليف رؤساء المدن والقرى، بتوفير الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية وتقديم حلول فورية للمشكلات، وتذليل العقبات أمام الناخبين لسير عملية الاقتراع بسهولة ويسر تام.