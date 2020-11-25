إلهام شاهين: أصبت بنوبات اكتئاب.. وزعلت ناس كتير مني

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها أصيب باكتئاب، في أوقات سابقة وذهبت إلى الطبيب، وعندما تبدأ في بعض الأعمال الفنية وتضغط على نفسها من أجل التواجد على الساحة فقط، تدخل في نوبة اكتئاب، وبعض الأعمال أعلنت عنها ثم ألغتها، مشددة على أنها لا تستطيع النفاق، أو التنازل.

وأضافت "شاهين"، في لقاء هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الثلاثاء: "أنا ست صريحة جدا، وبواجه أي حد في وشه، وزعلت ناس كتير جدا، وممكن أحرج الشخص اللي قدامي".

وعن علاقتها بشقيقها "أمير"، قالت: "أنا طول عمري بمارس عليه أمومتي، وعندما كان صغيرا، كان يناديني بـ(ماما ميمي)، وحتى الآن لا يناديني باسمي عادي (إلهام)".

وأكدت أنها تتمنى تقديم أعمال فنية جيدة، لأن هذا هو الشيء الوحيد الذي يسعدها في حياتها، وستكون سعيدة جدا إذا عملت فن تحبه، مؤكدة أن جميع الأبطال الذين عملت معهم جيدين، ولكن نور الشريف أكثر من ارتاحت معه في العمل، ولذلك عملت معه في السينما والمسرح والتلفزيون، وهي تحب ثقافته وطريقة تفكيره.

ولفتت إلى أن المشاهدين حاليا يفتقدون الرومانسية على الشاشة، موضحة أنها سعيدة بفيلمها الجديد "حظر تجول"، وفخورة به، لأن السينما مؤثرة في حياة الشعوب، ويجب على الدولة أن تهتم بالسينما وتعلم جيدا أن تأثيرها خطير على الأجيال القادمة.