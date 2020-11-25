"الأرصاد": أمطار متوسطة على جنوب الدلتا والقاهرة على مدار 48 ساعة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الشهر الأخير من فصل الخريف يشابه فصل الشتاء، بينما الشتاء سيبدأ رسميا في 21 ديسمبر المقبل، متوقعًا أن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وهناك أمطار غزيرة متوقعة على مدار الـ 48 ساعة المقبلة يومي الأربعاء والخميس على كل مدن السواحل الشمالية.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يُعرض على شاشة "CBC"، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، أن الأمطار الغزيرة ستهطل على السلوم ومطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة، فضلًا عن رياح محملة بالرطوبة وبخار المياه تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار، وتسقط أمطار متوسطة على جنوب الدلتا والقاهرة.

وأشار، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأمطار سيصاحبها انخفاضا في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين ونشهد سحب رعدية ونشاط الرياح.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، قد ذكر في مداخلة أخرى على شاشة "Extra news"، أنه تم رصد أماكن تجمعات مياه الأمطار حال سقوطها وتم اتباع استعدادات مكثفة لمواجهة موجة الطقس السيئ، موضحًا أن هناك متابعة يومية لـ خريطة الطقس ومعدل سقوط الأمطار.

وتابع: "هناك دور على الوحدات المحلية بتوفير سيارات الكسح وعربات شفط مياه الأمطار"، مؤكدا أن المحافظة سوف تشهد أمطار خفيفة على ولكن المحافظة مستعدة لمواجهة موجة الطقس السيئ.