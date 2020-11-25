تقدم "المقرحي" على "عمارة" بالدلنجات بفارق 2876 صوتا

أظهرت النتائج النهائية بعد فرز لجان الدائرة السادسة بالبحيرة، ومقرها مركز الدلنجات، تقدم اللواء أشرف المقرحي، بعدد أصوات بلغ 51394 صوتا انتخابيا، على منافسه محمد عمارة، الذي حصل على 48518 صوتا انتخابيا، حيث بلغ عدد أصوات الناخبين من واقع كشوف الانتخابات 99912 صوتا بجميع اللجان.

وبدأت، منذ قليل، عملية فرز الأصوات بلجان البحيرة، مع انتهاء اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2020م في جولة الإعادة، وغلق صناديق الاقتراع بكل مدن ومراكز ومدن المحافظة في موعدها المحدد في تمام الساعة التاسعة مساء.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه لم يتم تسجيل أي شكوى أو خروقات تؤثر على سير الاقتراع ولم توجد أي معوقات أو مشاكل بالعملية الانتخابية، مشيرا إلى التواجد والإقبال المتزايد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل الدوائر الانتخابية خاصة خلال الساعات الأخيرة من اليوم.

مشيدا بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن والقوات المسلحة لتأمين كل المقرات واللجان الانتخابية بدائرة المحافظة.

كما أكد على استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات الفرعية والغرفة المركزية والتواصل من خلال الفيديو كونفرانس مع جميع اللجان الانتخابية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

مؤكدا أنه قد تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بمقرات اللجان الانتخابية، حيث تم تعقيم جميع اللجان اليوم تحت إشراف مديرية الصحة وعناصر مختصة من إدارة البيئة بالمحافظة مع إلتزام جميع المواظفين والناخبين المتواجدين باللجان بإرتداء الكمامات.

كما تم توفير أوتوبيسات ووسائل النقل اللازمة وجميع الإجراءات المطلوبة لنقل المواطنين لأماكن الإنتخاب بكل سهولة ويسر مع توفير مظلات وأماكن إنتظار للعمل على راحه الناخبين مع رفع درجة الاستعداد بكافة المقرات واللجان الانتخابية.