محمد سيد كامل يحصد أعلى أصوات بالدائرة الأولى في بني سويف

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على جولة الإعادة على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب 2020 بالدائرة الأولى بمحافظة بني سويف "مركز وبندر بني سويف" أعداد الأصوات الحصرية، والتي أجريت عملية التصويت بها على مدار يومي "الإثنين والثلاثاء" وجاءت كالتالي:

وجاءت كالتالي إجمالي الحضور: 92422 ناخبا، عدد الأصوات الصحيحة: 83386 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة: 9036 صوتا، عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح محمد سيد كامل: 68146 صوتا، عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح محمد رجب: 47463 صوتا، والمرشح ثروت الداعوري 18138، المرشح عبدالرحمن برعي 33025 صوتا.

وأجريت الانتخابات بمحافظة بني سويف على "مدار يومي 23 و24 نوفمبر الجاري" ضمن المرحلة الأولى التي تضم 13 محافظة، من بينها بني سويف، حيث يبلغ عدد الناخبين مليون و883 ألف داخل 481 مركز انتخابي يضم 692 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.