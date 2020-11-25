خيرالله والحسيني يحصدان مقعدي الدائرة الرابعة بأسيوط

أعلنت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة أسيوط نتائج فرز أصوات الناخبين لانتخابات جولة الإعادة بمجلس النواب بالدائرة الرابعة ومقرها مركز أبوتيج في أسيوط، وتضم أبوتيج وصدفا والغنايم من فرز أصوات الناخبين ممن أدلوا بأصواتهم وحصل العقيد علاء خير الله على 52381 صوتا.

الحسيني جلال 49838 صوتا.

اللواء طارق حسين 42492.

أمين طنطاوي 34745 صوتا.

يشار إلى أن عدد الناخبين المقيدين بجداول الناخبين في محافظة أسيوط بلغ 2 مليون و779 ألفًا و851 ناخبًا التصويت في 4 لجان لجنة عامة متمثلة في 497 مركزًا انتخابيًا يضم 914 لجنة فرعية بكل أنحاء المحافظة، موزعة على 13 مركزًا إداريًا وحي، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.