إقبال كثيف في الساعات الأخيرة لانتخابات النواب بسوهاج

شهدت الساعات الأخيرة في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج اقبالا كثيفا من الناخبين علي لجان الانتخابات في أغلب المناطق وشهدت لجان القري كثافة تصويتية مرتفعة بخلاف المدن، ومن المتوقع أن يشهد اليوم الثاني للانتخابات نسبة تصويت تزيد بكثير عن اليوم الأول الذي شهد إقبالا ضعيفا علي مستوي لجان المحافظة.

وكثف المرشحون وأنصارهم في الساعات الأخيرة من التصويت جهودهم لحث الناخبين علي الخروج للجان الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، وجرى توفير وسائل مواصلات لنقل الناخبين من منازلهم إلى لجان الانتخابات.

من جانبه تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لليوم الثاني على التوالي جولاته الميدانية لمتابعة سير عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في مرحلتها الأولى والتي تٌجرى في 14 محافظة من بينها محافظة سوهاج.

وخلال الجولة تفقد المحافظ عدداً من لجان الاقتراع بمركز ومدينة أخميم، للاطمئنان على التسهيلات المُقدًمة والإجراءات التي تم اتخاذها لتوفير كافة سبل الراحة والأمان وتهيئة المناخ المناسب للتيسير على الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم، ومتابعة تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية فيما يتعلق بالالتزام بالمسافات البينية بين الناخبين وارتداء الكمامات، نظرا لإجراء الانتخابات في ظروف استثنائية تستلزم إجراءات وتدابير وقائية لمنع العدوى بفيروس كورونا.

وقام " الفقي " بتفقد لجنة مدرسة جزيرة محروس الابتدائية، ولجنتين بمقر مجلس مدينة أخميم، وثلاث لجان بمقر مجلس قروي الحواويش، لافتا إلى مواصلة عملية الاقتراع داخل اللجان الانتخابية وعددها 1081 لجنة فرعية بـ 8 دوائر انتخابية في 866 مركز انتخابي تم تجهيزها لاستقبال 3 مليون و74 ألف و205 ناخب وناخبة على مستوى المحافظة.