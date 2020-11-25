فواز: أحب أدوار التحدي.. وشخصية "هيكل" صعبة

قال الفنان صبري فواز، إنه يريد تقديم عمل مختلف عن الآخرين وعن الأدوار السابقة له، موضحا أن ذلك سحر التمثيل لأنه يتيح للفرد أن يعيش أكثر من حياة لكنه قدم دور الملحن بليغ حمدي مرتين وكانوا 3 مشاهد فقط، و"الموسيقار حمدي يحتاج أكثر من هذا".

وأضاف "فواز" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "cbc" وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أنه تجمعه صداقة مع الفنانين خالد صالح وخالد الصاوي وتم تصويرهم أثناء أداء مسلسل "أم كلثوم" بطولة الفنانة صابرين وحضر صحفي شاب لإجراء حوار صحفي معهم لمجلة "نصف الدنيا" وكان هذا الصحفي الشاب الكاتب عمر طاهر.

وأوضح أنه يحب القيام بأداء شخصيات تحبها الناس وعايشت مواقف لها مثل الصحفي محمد حسنين هيكل والموسيقار بليغ حمدي والقيادي بالقاعدة أسامة بن لادن وكان أصعب هذه الشخصيات هيكل لعدم توافر معلومات كثيرة عن شخصيته وهو شخص ظل لمدة 50 سنة في دائرة القرار رغم تغيير حكومات ورؤساء.

ولفت إلى أنه أثناء تصويره مسلسل "أبو عمر المصري" كان يؤدي دور زعيم القاعدة أسامة بن لادن واجتهد كثيرا لكي يظهر تعبيرات وجه هذا القيادي الذي كانت له علاقات شخصية ضخمة بأجهزة مختلفة حول العالم، ونفذ الذقن الخاصة به الماكيير أحمد مصطفى والتي كانت شبيهة جدا لذقن بن لادن مبينا أنه اجتهد كثيرا ليقنع الجمهور بهذا الدور وهو يحب هذا النوع من التحدي لكي يظهر شخصية يعرفها الجميع بشكل مختلف ويترك بصمة مميزة عن الجمهور لافتا إلى أن المسلسل أُعجب به الجمهور.