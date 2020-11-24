الليلة.. هنادي مهنا تطرح أغنية "أول كلام" لزوجها أحمد خالد صالح

تستعد الفنانة هنادي مهنا لطرحها أول أعمالها الغنائية بعنوان "أول كلام"، التي قامت بغنائها لزوجها الفنان أحمد خالد صالح خلال حفل زفافهما.

وأعلن الملحن مدين، طرح الأغنية الجديدة فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، بصوت الفنانة هنادى مهنا، وهى التجربة الغنائية الأولى لها، الأغنية من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل.

واحتفلا أحمد وهنادي بزفافهما خلال الفترة الماضية، في حضور عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم محمد هنيدي، ودنيا سمير غانم، وخالد الصاوي، واَخرون، وأحيا حفل الزفاف تامر حسنى، حكيم، عمر كمال وحمو بيكا وحسن شاكوش، وحضره عدد من النجوم منهم بوسى وأحمد زاهر وهند عبد الحليم وخالد الصاوى .

وسبق، ردت هنادي مهنا على الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية بعدما حضر كل من مطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا، حفل زفافها، وأوضحت هنادي مهنا سبب حضورهم قائلة، إنها هي التي دعتهم لحضور حفل زفافها، حيث هاتفتهم جميعا ولكن لم يرد عليها سوى عمر كمال، فتواصل هو معهم وجاءوا الحفل.

هنادي مهنا احتفلت بليلة الحنة بـ"جلابية بلدي" خلال الشهر الماضي، ونشرت عبر خاصية "استوري" على حسابها الرسمي على إنستجرام، عددا من مقاطع الفيديو والصور، فضلًا عن مشاركة الجهة المنظمة للحفل بعض اللقطات عبر إنستجرام.

تضمنت مقاطع الفيديو والصور، تزيين المكان بسرادق أحمر اللون ومنقوش، وأعمدة نور، مع وضع صورة "توكتوك" وزجاجات بيرة، ولافتة مدون عليها "حنة هنادي مهنا"، فضلًا عن ورود حمراء متناثرة في أرجاء المكان.

وظهرت العروس بـ"جلابية بلدي" بيضاء اللون، غير منقوشة، تشبه التي ظهرت بها الراقصة فيفي عبده، في استعراض "حزمني يا".