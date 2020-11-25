أبو الفضل وطايع يتقدمان بالدائرة الثانية في قوص

أعلنت اللجنة الفرعية المشرفة على الانتخابات بالدائرة الثانية، ومقرها قوص، وكانت تضم "قوص – قفط – نقادة"، نتائج الانتخابات التي كان يتنافس عليها 4 مرشحين لحصد مقعدين فرديين.

وكانت النتائج كالآتي: إجمالي عدد المقيدين في الجداول الانتخابية 497782 ناخبا وناخبة.

إجمالي من أدلوا بأصواتهم 90703 ناخبين وناخبة.

عدد الأصوات الباطلة 4141 صوتا.

عدد الأصوات الصحيحة 86562 صوتا.

وكانت أرقام ما حصل عليه المرشحون:

محمد كامل أحمد الصغير 42543 صوتاً، مستقبل وطن.

محمد طايع سعد 43795 صوتاً، مستقبل وطن.

أبو الحسن حسن الجوار أحمد 39488 صوتاً، مستقبل وطن.

أشرف أبو الفضل عبدالعاطي 47882 صوتاً، مستقبل وطن.

تنافس في جولة الإعادة لانتخابات النواب بقنا، 18مرشحا للفوز بـ9 مقاعد على النظام الفردي، في دوائر مركز قنا وقوص ونجع حمادي وأبوتشت، ويبلغ عدد المقاعد المخصصة لقنا في مجلس النواب، 9 مقاعد، منهم مقعدين للدائرة الأولى، ومقعدين للدائرة الثانية، و3 مقاعد للدائرة الثالثة، ومقعدين للدائرة الرابعة، ويحق للناخبين التصويت لاختيار مرشحيهم على النظام الفردي، وقائمة واحدة من بين قائمتين هما القائمة الوطنية ونداء مصر.

يذكر أن المحافظة تضم 670 لجنة فرعية موزعين على 339 مركزًا انتخابيًا، وأن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات 2 مليون و34 ألفًا و373 مواطنًا.قال اللواء أشرف الداودي، محافظة قنا، إنّ المحافظة تضم 670 لجنة فرعية موزعة على 339 مركزا انتخابيا، كما أنّ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات مليونين و34 ألفا و373 مواطنا.

وأكد محافظ قنا أنّ غرفة العمليات الرئيسية في الديوان العام لمحافظة قنا، تعمل على مدار 24 ساعة، ومتصلة بغرف العمليات بمراكز المدن ومديريات الخدمات لمتابعة سير العملية الانتخابية حتى الفرز.

وجرى تكليف رؤساء المدن والقرى، بتوفير الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية وتقديم حلول فورية للمشكلات، وتذليل العقبات أمام الناخبين لسير عملية الاقتراع بسهولة ويسر تام.